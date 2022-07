Die blutrünstigen Sibyllen in Carl Orffs "De temporum fine comoedia". APA / BARBARA GINDL

Mit Regisseur Romeo Castellucci und Dirigent Teodor Currentzis haben wir in Salzburg ein Duo vor uns, das im Vorjahr Diskussionen bezüglich seines Zugangs zu Mozart ausgelöst hat. Heuer schien allerdings abseits der Musik die Frage interessant, ob Currentzis und sein MusicAeterna-Chor wegen ihres auf der Sanktionsliste stehenden Sponsors für protestierende Seitenmusik sorgen würden. Nun, es ging so: Draußen in der Hofstallgasse ein paar Transparente gegen Kapitalismus und "Kunst im Elfenbeinturm", auch Pfiffe vernahm man. Im der Felsenreitschule dann am Ende aber nur Begeisterung.

Sie galt der Interpretation zweier Werke, die man nicht als nahe Verwandte vermutet hätte. "Herzog Blaubarts Burg" von Béla Bartók ist als Zweierbeziehung angelegt, die in gruseliger Uneindeutigkeit ein kammerspielartiges Gegenstück zu Carl Orffs massenerweckendem "De temporum fine comoedia" bildet, das vom Jüngsten Gericht handelt und von der Bitte um Vergebung samt Gewährung.

Keine Folterkammer

Castellucci bringt "Blaubart" als Reise in die Tiefenabgründe des Seelischen, die in minutenlanger Dunkelheit beginnt. Das Nichts quasi als Bühnenbild, die Ursuppe des Unbewussten, aus der die unschuldige Stimme eines Säuglings zu hören ist, dem schließlich eine Frauenstimme nachzuweinen scheint. Es ist die Andeutung eines Verlustes, den vermutlich ein Paar erlitten hat.

Blaubart und Judith werden – optisch mit den Elementen Feuer und Wasser ummantelt – als Paar inszeniert, das sich dramatisch aneinander abarbeitet. Da sind kein Schloss und auch keine Türen, hinter denen sich Folterkammer, blutverschmiertes Kriegsgerät oder ein Raum voller Edelsteine befinden.

Körperlich extrem

Konsequent bringt Castellucci das Pärchen in ein vieldeutiges Psychodrama, in dem Judith körperlich extrem, bis zur Selbstentäußerung, ihre Emotionen durchlebt, um am Ende im Dunkel zu verschwinden.

Mika Kares, der so durchdringend wie klar singt, zeigt Herzog Blaubart als Haltung wahrende unnahbare Existenz, die erst am Ende resignierend auseinanderbricht. Aušrinė Stundytė (als Judith) ist die zwischen verzweifelter Obsorge um ein Baby (als Puppe) und erotischen Sehnsuchtsposen changierende Tragödin.

Sie verwickelt Blaubart in Kampftänze, schafft mit ihrer rauen Timbrierung Unmittelbarkeit auch im Sanften. Ihre Intensität zwischen Beziehungstraum und Trauma erinnert an ihre impulsive Elektra-Performance der letzten Salzburger Jahre.

Ein Paar dramatischer Abarbeitung: Aušrinė Stundytė und Mika Kares als Judith und Herzog Blaubart. Foto: APA / BARBARA GINDL

Zu viel Gott

Während sie am Ende verschwindet, taucht sie bei Orff offenbar als Opfer einer Steinigung wieder auf. Dass man diese beiden Werke zusammenbrachte, bleibt aber doch ein nicht unbedingt zwingender Kunstgriff. "Das Spiel vom Ende der Zeiten" (Salzburger Uraufführung 1973 durch Herbert von Karajan) ist zwar ein imposanter Kontrast, was den Ausdruck anbelangt. Ist "Blaubart" sehr nahe an tiefenpsychologischen Erhellungen, bleibt Orff doch sehr einem Denken zugetan, das alle Lösung von Konflikt und Leid an den christlichen Gott überantwortet.

Bei Romeo Castellucci wird das Ganze immerhin zur imposanten, genauen massenbewegten Abhandlung über Schuld, Bestrafung und Vergebung. Da sind die Sibyllen (vokal beeindruckend), die das Ende herbeiskandieren und Kinder morden. Da sind die Anachoreten, die sich in rituellen Handlungen um einen Baumstamm herum ergehen. Da sind schließlich die gesichtslosen Kreaturen, die in einem Kreis wie in einem Schlund verschwinden und das Ende ersehnen.

Moderne Archaik

Castellucci bemüht sich, das Ganze gruselig aufzuladen, kollektive Skulpturen zu bilden und das Statische des Werks mit subtiler Aktion zu beleben. Die Musik ist gewissermaßen moderne Archaik, die dezente suggestive Momente besitzt, die Dirigent Currentzis behutsam umsetzen lässt. Der monotone Sprechgesang, der dominiert, hat jedoch etwas sehr Eigentümliches, das der MusicAeterna-Chor, der Bachchor und das Mahler-Jugendorchester in seiner erratischen Wirkung voll zur Entfaltung bringen.

Bei "Blaubart" hat das Orchester die bisweilen repetitive, sanfte Gangart, das Schummrige der betörenden Klangarchitektur edel umgesetzt. Das an Kulminationspunkten kurz heftig Pochende war dann schon eine gute Aufwärmübung für das Perkussive bei Orff, das oft maschinell wirkt und von wilden Sprechchören dominiert wird.

Der rhythmisch stampfende Furor der Musik wird kontrastiert durch das versöhnliche Finale. Dem tanzend entrückenden Luzifer (Christian Reiner) wird vergeben, Blaubart und Judith tauchen wieder auf und bringen ihm einen einen symbolträchtigen Apfel. Schöne Schlusspointe, der Kreis zu "Blaubart" schließt sich. Innen Applaus, draußen keine spätabendlichen Proteste mehr. (Ljubiša Tošić, 27.7.2022)