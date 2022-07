Die Frau des ukrainischen Präsidenten wurde von Starfotografin Annie Leibovitz in Kiew abgelichtet

Michelle Obama zeigte ihre Oberarme, Jill Biden posierte im Blumenkleid. Die "Vogue"-Inszenierungen (US-amerikanischer) Präsidentengattinnen haben Tradition. Dass nun Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, von Starfotografin Annie Leibovitz in Kiew abgelichtet wurde, ist eine Besonderheit und darf als politisches Statement verstanden werden. Für die Reportage reisten die US-Fotografin und die Journalistin Rachel Donadio nach Kiew.

Die Inszenierung Selenskas fällt dezent aus, die Kriegssituation wird abgebildet: Auf dem digitalen Titelbild sitzt Selenska auf den Stufen der Kiewer Metro, hinter ihr ein Stapel Sandsäcke. Die First Lady der Ukraine trägt eine schwarze Hose, eine cremefarbene Bluse, kaum Schmuck, sie blickt direkt ins Auge der Kamera. Daneben wurde online und auf den Social-Media-Kanälen der britischen und ukrainischen "Vogue" ein inniges Porträt von Selenska und ihrem Mann veröffentlicht, ein weiteres Foto zeigt die Präsidentengattin am Kiewer Flughafen inmitten einiger Soldatinnen.

Die First Lady der Ukraine sei in den vergangenen Monaten zu einer Schlüsselfigur geworden, eine "Diplomatin an vorderster Front und das Gesicht der emotionalen Belastung ihres Landes", heißt es im Text. "Wir haben keinen Zweifel, dass wir siegen werden", wird Selenska zitiert.

Die Bilder und die Reportage, die in Kooperation mit der "Vogue" Ukraine entstanden, werden in der Oktober-Ausgabe erscheinen. (red, 27.7.2022)