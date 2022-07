Eine Campingsuchmaschine hat sich angesehen, in welchen Gemeinden man am besten Campen kann. (Symbolfoto) Foto: Getty Images/iStockphoto/barish baur

Auf der Grundlage von 404 Campingplätzen mit 138.051 Bewertungen hat sich die Campingsuchmaschine Jetcamp daran gemacht, die besten und beliebtesten Gemeinden zum Campen in Österreich herauszufinden. "Wir haben festgestellt, dass sowohl Gemeinden in den Kärntner und Steirischen Alpen und in den Niederen Tauern, als auch Gemeinden am Ossiacher See beliebt sind", lautet das Fazit.

In der Region Kärntner und Steirische Alpen kann man zwischen mehr als 30 Campingplätzen wählen, liest man. Zu den Top-Gemeinden in dieser Region zählen Radenthein, Millstatt und Feldkirchen in Kärnten.

In den Niederen Tauern wiederum gibt es mehr als 20 Campingplätze. Die besten Camping-Gemeinden hier: Schladming und Spielberg bei Knittelfeld. Am Ossiacher See zählt Jetcamp mehr als zehn Campingplätze. Die beliebtesten Gemeinden: Steindorf am Ossiacher See und die Gemeinde Ossiach.

Beste Bewertung

Um die Top 5 der Campingplätze mit der besten Durchschnittsbewertungen pro Gemeinde hierzulande herauszufinden, hat man sich bei Jetcamp die durchschnittliche Bewertung angesehen. Das Ergebnis:

St. Gilgen (Salzburg): Bewertung 9.1 (7 Campingplätze) Radenthein (Kärnten): Bewertung 9.0 (5 Campingplätze) Keutschach am See (Kärnten): Bewertung 8.8 (7 Campingplätze) Finkenstein am Faaker See (Kärnten): Bewertung 8.8 (5 Campingplätze) Villach (Kärnten): Bewertung 8.7 (7 Campingplätze)

Top 5 der meisten Campingplätze pro Gemeinde

Um die Camping-Hotspots in Österreich zu finden, hat man auch untersucht, wo sich die meisten Campingplätze befinden. Es stellte sich heraus, dass die größte Anzahl an Campingplätzen in der Gemeinde Spielberg bei Knittelfeld (Formel-1-Rennstrecke) in der Steiermark mit 13 Campingplätzen zu finden ist. An zweiter Stelle liegt die Gemeinde Sankt Gilgen mit sieben Campingplätzen. Die Top 5 werden von der Gemeinde Ossiach mit sechs Campingplätzen abgeschlossen.

Gemeinde Spielberg bei Knittelfeld (Steiermark): 13 Campingplätze Gemeinde Sankt Gilgen (Salzburg): 7 Campingplätze Gemeinde Keutschach am See (Kärnten): 7 Campingplätze Gemeinde Villach (Kärnten): 7 Campingplätze Gemeinde Ossiach (Kärnten): 6 Campingplätze

Die beliebtesten Bundesländer für Camping

Verteilt auf die Bundesländer gibt es in Österreich 404 Campingplätze, rechnet Jetcamp vor und liefert uns gleich auch die bei Camperinnen und Campern beliebtesten Bundesländer:

Steiermark: Bewertung 8.9 Salzburg: Bewertung 8.8 Kärnten: Bewertung 8.7 Tirol: Bewertung 8.6 Vorarlberg: Bewertung 8.5 Niederösterreich: Bewertung 8.5 Oberösterreich: Bewertung 8.4 Burgenland: Bewertung 8.2 Wien: Bewertung 7.8

Um festzustellen, was einen Campingplatz beliebt macht, hat Jetcamp zudem einen Popularitätsindex erstellt. Dieser Index wurde entwickelt, indem die Anzahl der Bewertungen pro Gemeinde, Bundesland und ganz Österreich betrachtet wurde.

Aus diesem Index ergaben sich einige interessante Details. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die Gemeinden mit einem hohen Popularitätsindex in der Region Kärnten befinden, wo es große Campingplätze bzw. Ferienparks gibt. (red, 27.7.2022)

Die Top 5 nach dem JetCamp Popularitätsindex: