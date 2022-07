Das Gericht reagierte auf einen Antrag des Senders "Russia Today France", der in dem Sendeverbot in der EU eine Verletzung der Meinungsfreiheit sah

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg verbietet "Russia Today France" weiterhin das Senden in der EU. Foto: Imago Images/Patrick Scheiber

Seit 1. März diesen Jahres ist es nach einer Entscheidung des Rats der Europäischen Union einigen russischen Medien untersagt, in der Europäischen Union Inhalte zu verbreiten. Die Russische Föderation habe Fakten manipuliert und eine Propagandakampagne gestartet, die den Angriff auf die Ukraine legitimieren sollte.

Der Sender "Russia Today France" hat gegen diese Entscheidung beim Europäischen Gerichtshof einen Antrag auf Annullierung eingebracht. Damit werde gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit verstoßen, ebenso gegen das Prinzip, nicht aufgrund seiner Nationalität diskriminiert zu werden. Der Sender stellte auch die Kompetenz des Rates in Frage, überhaupt derartige Maßnahmen zu ergreifen.

"Angebrachte Maßnahmen"

Der Europäische Gerichtshof hat am Mittwoch entschieden, dass der Europäische Rat sehr wohl das Recht hat, gegen eine "ernste Bedrohung des Friedens an den Grenzen der europäischen Union" vorzugehen. Medienunternehmen, die durch den russischen Staat finanziert werden und den militärischen Angriff auf die Ukraine unterstützen, dürfen vom Senden von Inhalten in der EU temporär ausgeschlossen werden.

Gerade audiovisuelle Medien würden laut dem Urteil eine derart wichtige Rolle in der heutigen Gesellschaft spielen, dass ein Verbot von Sendern mit klaren propagandistischen Inhalten rechtlich erlaubt ist und das Recht auf freie Meinungsäußerung dabei nicht verletzt wird.

Der Rat der Europäischen Union habe die Sicherheit und öffentliche Ordnung innerhalb der Union beschützt und die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland unterstützt. Sender wie "Russia Today France" würden das gefährden, die Maßnahmen seien nur vorübergehend und daher angebracht. (awe, 27.7.2022)