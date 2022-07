Die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab begeht immer wieder Selbstmordanschläge in der Region. Das Bild zeigt ein Attentat im Mai 2022. Foto: EPA/SAID YUSUF WARSAME

Mogadischu – Mindestens zwölf Menschen sind bei einem Bombenanschlag in Somalia getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe sich in der Küstenstadt Merca, 90 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Mogadischu, in die Luft gesprengt, erklärten Augenzeugen und Polizei am Mittwoch. Unter den Toten ist den Angaben zufolge auch der Bürgermeister der Stadt, der sich gegen Terrorismus eingesetzt hatte. Zahlreiche Menschen sollen verletzt worden sein.

Die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich. Den Bürgermeister zu töten sei das Ziel gewesen, hieß es.

Die Terrormiliz begeht immer wieder Anschläge in der Region am Horn von Afrika. Sie will Somalias Regierung stürzen, um einen islamischen Staat zu errichten. (APA, 27.7.2022)