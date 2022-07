Mindestens zehn Attacken sind seit Beginn der Badesaison am Strand von Fukui gemeldet worden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um ein einzelnes Tier handelt

"Delfine mögen es nicht, an bestimmten Körperteilen berührt zu werden, wie etwa der Nasenspitze und der Rückenflosse", sagte der Tourismusbeauftragte der Stadt, Masaki Yasui. Foto: APA/AFP/YAMIL LAGE

Tokio – Achtung, bissiger Delfin: Die Behörden haben Badegäste eines Strands der zentraljapanischen Stadt Fukui vor einem Delfin gewarnt, der bereits mehrere Schwimmer gebissen haben soll. Ein Schild am Strand ruft seit Mittwoch alle Delfin-Freunde auf, sich möglichst fernzuhalten und das Tier nicht zu berühren. Zusätzlich wurde ein Apparat installiert, der den Delfin mit Hilfe von Ultraschall fernhalten soll.

Örtlichen Medienberichten zufolge haben Strandwächter seit offiziellem Beginn der Badesaison am 9. Juli mindestens zehn Vorfälle gemeldet, bei denen Schwimmer von Delfinen gebissen worden waren. Die Verletzungen waren bisher nur leicht, doch die Behörden warnten vor potenziell schwereren Wunden. Sie gehen davon aus, dass hinter den Attacken ein einzelnes Tier steckt.

Aus der Ferne beobachten

"Delfine gelten als possierlich, aber wilde Delfine können sich wehren und beißen, wenn man sich ihnen leichtsinnig nähert", erklärte die Polizei von Fukui auf Twitter. "Delfine mögen es nicht, an bestimmten Körperteilen berührt zu werden, wie etwa der Nasenspitze und der Rückenflosse", sagte der Tourismusbeauftragte der Stadt, Masaki Yasui. Er verwies auf Twitter-Videos, in denen Strandbesucher die Tiere genau an diesen Stellen berühren. "Wir empfehlen den Besuchern, den Delfin lieber aus der Ferne zu beobachten. (APA, 27.7.2022)