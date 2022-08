Von den Klippen des Mittelmeers bis hin zu Seen und Bergen – an diesen Orten gibt es die meisten Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Die neue Ära der Roadtrips verspricht, etwas anders zu werden als bisher. Benzin- und Dieselautos werden immer unbeliebter, Elektrofahrzeuge sind auf dem Vormarsch. Das bedeutet, dass man in Zukunft immer häufiger an Orten unterwegs sein wird, an denen es genügend Ladestationen gibt, um alles in Gang zu halten.

Wenn man der Zeit voraus ist und bereits ein Elektroauto besitzt oder eines für einen Roadtrip mieten möchte, dann sollte man sich das hier ansehen: Der Autovermieter Hertz hat eine Liste von Routen nach der Anzahl der Ladestationen pro Kilometer geordnet, um sicherzustellen, dass sich die Fahrerinnen und Fahrer keine Sorgen machen müssen, dass sie ohne Strom mitten im Nirgendwo stranden – ein Phänomen, das als Reichweitenangst bekannt ist.

England

Jurassic Coast Road Trip

Durdle Door. Foto: imago images/Panthermedia

Diese knapp über 150 Kilometer lange Strecke beginnt in East Devon und endet in Dorset. Die Küste ist berühmt für ihre Fossilien, denn an vielen Stellen finden sich Gesteine aus der Trias, dem Jura und der Kreidezeit. Die Jurassic Coast ist Englands einziges Unesco-Weltnaturerbe und punktet mit Stränden, Buchten und Ausblicken. Der berühmteste Halt an der Jurassic Coast ist Durdle Door.

Auf dieser Strecke gibt es 21 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, unter anderem in Old Harry Rocks, West Bay und Dorchester.

English Heritage Tour, Yorkshire

Whitby Abbey. Foto: AP/Danny Lawson

Mit einer Fläche von knapp 15.000 Quadratkilometern ist Yorkshires Landschaft geprägt von sanften Hügeln, charmanten Städten und Dörfern und vielem mehr. Besuchen kann man auf diesem geschichtsträchtigen Roadtrip acht Stätten des englischen Kulturerbes in Yorkshire. Etwa die von Mauern umgebene Stadt York, die gotischen Ruinen der Whitby Abbey am Meer oder einen der reizvollsten Nationalparks Großbritanniens – die Yorkshire Moors. Zum Drüberstreuen gibt's zahlreiche Klöster und Schlösser.

Auf dieser Strecke gibt es 19 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, unter anderem in der Nähe des York Cold War Bunker, des Mount Grace Priory und des Pickering Castle.

Deutschland

Romantikstraße

Rothenburg ob der Tauber. Foto: Getty Images/iStockphoto/bluejayphoto

Auf dieser Route durch die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg reist man von Würzburg nach Füssen. Unterwegs kann man historischen Städten mit mittelalterlichen Stadtmauern wie Rothenburg ob der Tauber und Burgen, etwa der Harburg, einen Besuch abstatten. Zudem gibt es zahlreiche Wanderwege und Weinberge, die man erkunden kann.

Auf dieser Strecke gibt es mehr als 60 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, unter anderem in Würzburg, Creglingen und Füssen.

Märchenstraße

Die Sababurg. Foto: imago images/Hartenfelser

Auf dieser 600 Kilometer langen Route von Hanau, der Geburtsstadt der Gebrüder Grimm, nach Bremen ist man den Märchen der beiden Geschichtensammlern auf der Spur. Mittelalterliche Städte, Schlösser, Naturschönheiten und Unesco-Kulturerbestätten, beispielsweise der Naturpark Kellerwald-Edersee, sowie Museen säumen den Weg. Für weitere Märchenabenteuer bietet sich die Sababurg aus dem 14. Jahrhundert an, die angeblich die Heimat von Dornröschen ist.

Entlang der Märchenstraße gibt es mehr als 90 E-Ladestationen, unter anderem in Hanau, Kassel und Bremen.

Schweiz

Die große Tour durch die Schweiz

Basel. Foto: imago/Travel-Stock-Image

Diese Reise durch die Schweiz wird von Hertz als der "weltweit erste Roadtrip für Elektrofahrzeuge" bezeichnet. Auf einer Strecke von 1.600 Kilometern sehen man 22 Seen, zahlreiche Städte, überquert fünf Alpenpässe, kommt an zwölf Unesco-Welterbestätten vorbei und und und ...

Man kann die gesamte Strecke abfahren oder kürzere Routen wählen: Basel – Neuenburg, Neuenburg – Bern, Bern – Zürich, Zürich – Appenzell. Ein dichtes Netz von Ladestationen sorgt für eine problemlose Fahrt, verspricht der Autovermieter.

Auf der "Grand Tour" gibt es mehr als 300 Ladestationen, darunter viele in Basel, Zürich und Zermatt.

Spanien

Andalusien-Route

Sevilla Foto: Getty Images/iStockphoto/LucVi

Mit seinen Sandstränden, Festungen und Palästen gibt es keinen besseren Ort als Málaga, um einen Roadtrip zu beginnen oder zu beenden, meint man zumindest bei Hertz. Dieser führt durch die südlichste autonome Region Spaniens und lässt einen Spanien von seiner authentischsten Seite erleben, so das Versprechen.

Man in der größten Stadt Südspaniens, Sevilla, Halt machen, Córdoba mit seinen kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten erkunden oder Granada, am Fuße der Sierra Nevada, besuchen.

Auf der Andalusien-Route gibt es 109 EV-Ladestationen.

Frankreich



Französische Alpen

Annecy Foto: Getty Images/iStockphoto/Jerome Delaunay

Start und Ziel dieser Route ist Lyon. Man kann die Stadt also danach oder bevor man sich in die Gebirgsstraßen der Alpen aufmacht erkunden. Im Musée des Beaux Arts in Lyon etwa kann man etwas über die (Kunst-)Geschichte der Stadt erfahren. Über die Alpenstadt Annecy und den gleichnamigen See geht's nach Grenoble, wo man sich unter die Touristen in der Festung La Bastille mischen kann, um nach einer Pause nach Lyon zurückzukehren.

Entlang der Alpen gibt es 122 Ladestationen.

Italien

Norditalien

Comer See Foto: imago/robertharding

Dieser Roadtrip beginnt mit einem Besuch in zwei der berühmtesten Städte Italiens – Turin, Mailand, Monza, Como – und führt anschließend zu einem der bekanntesten Seen Norditaliens.

Es gibt 596 Ladestationen für Elektroautos in Norditalien und an den Seen.

Rom und die Amalfiküste

Positano an der Amalfiküste Foto: Getty Images/iStockphoto/jenifoto

Die Route beginnt mit der Erkundung Roms mit all seiner Geschichte und Kultur und führt dann weiter in Richtung Süden entlang der Amalfiküste, mit Pizzastopps in Neapel und einem Besuch in Pompei.

Rund um Rom und die Amalfiküste gibt es 469 Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Belgien, Luxemburg und Niederlande

Rundfahrt durch die Niederlande

Kinderdijk Foto: Getty Images/borchee

Nachdem man die Grachten und Cafés der bevölkerungsreichsten Stadt der Niederlande erkundet hat, fährt man aus Amsterdam über Den Haag in Richtung der Hafenstadt Rotterdam. Höhepunkte dieser Etappe sind der Ridderzaal, der Rittersaal in Den Haag, sowie die Windmühlen von Kinderdijk und der Oude Haven (Alter Hafen) in Rotterdam.

Die Fahrt geht dann weiter in Richtung Süden, wo man die Deiche von Zeeland bewundern kann, die als eines der sieben Weltwunder der Neuzeit bezeichnet werden, bevor es ins Landesinnere nach Eindhoven geht. Auf dem Rückweg nach Amsterdam ist Utrecht die letzte Station. Die Stadt beherbergt das Schloss De Haar.

Es gibt 2.559 EV-Ladestationen auf dieser Strecke.

Schokolade und Schlösser

Luxemburg-Stadt Foto: imago images/UIG

Von Gent aus führt dieser Trip durch die historischen Städte Belgiens und bietet einige Gelegenheiten, die Kultur zu bewundern oder einfach nur die weltberühmte Schokolade zu probieren.

Nachdem man Belgien verlassen hat, geht die Fahrt in Luxemburg weiter. Ein überraschend vielfältiges Land, wie man bei Hertz feststellt, das oft zugunsten seiner größeren Nachbarn übersehen werde. Es ist "reich an wunderschönen Landschaften und malerischen Schlössern". Die von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärte Altstadt von Luxemburg-Stadt sei der perfekte Endpunkt für diesen Roadtrip.

Entlang dieser Route gibt es 652 Ladestationen für Elektrofahrzeuge. (red, 24.8.2022)