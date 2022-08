In unserer neuen Serie widmen wir uns alltäglichen Problemen und Problemchen und stellen den unterschiedlichsten Personen die Frage: "War früher alles besser?" Foto: Getty Images/iStockphoto

"Mein Zwischenfazit für den dritten Pandemiesommer hier in Opatija fällt durchwegs positiv aus. Ich finde die sukzessive Rücknahme der Covid-Maßnahmen gut, die Gäste können so ihre Zeit am Urlaubsort mehr genießen, und es kommt wieder richtige Urlaubsstimmung auf.

Foto: Katharina Coudenhove-Kalergi

Was jedoch immer wieder zu Unzufriedenheit führt, ist die Kultur des Liegenbesetzens. Es hat sich eine Praxis etabliert, dass Urlauber frühmorgens, teilweise schon um 6 Uhr, am Pool oder am Strand mit Handtüchern, Kappen oder Büchern Liegen besetzen. Diese benutzen sie tatsächlich aber erst etliche Stunden später. Das ärgert die anderen Gäste verständlicherweise sehr! Wir haben aber nicht die räumlichen Kapazitäten, für jede einzelne Person eine Liege zur Verfügung zu stellen.

Deshalb haben wir Anfang dieser Saison im Hotel Ambassador ein neues Konzept lanciert: Persönliche Gegenstände, die bloß zum Reservieren der Liege abgelegt wurden, werden entfernt und können von den Gästen an der Rezeption des Wellnessbereichs abgeholt werden. Die Liegen haben wir mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Zuerst gab es gewisse Vorbehalte dieser Idee gegenüber. Wir waren etwas unsicher, wie die Gäste darauf reagieren würden. Doch mittlerweile sehen wir, dass das Konzept sehr gut angenommen wird. Es löst ein mühsames Problem, das in letzter Zeit immer schlimmer geworden ist. Somit planen wir, auch in unseren anderen Hotels wie etwa dem Kvarner, Excelsior oder Marina solche Hinweise an den Liegen anzubringen.

Foto: Katharina Coudenhove-Kalergi

Das neue Konzept bedeutet natürlich eine Zusatzaufgabe für unsere Belegschaft. Hier ist anzumerken, dass der Mangel an qualifiziertem Personal die gesamte Branche beschäftigt, denn das Image der Hotellerie hat in den letzten Jahren durch die Covid-bedingte Unsicherheit gelitten. Um dem entgegenzuwirken, ist es aber nicht allein mit leistungsgerechter Entlohnung getan. Wir versuchen unseren Angestellten ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten – zum Beispiel durch Schaffung hochwertiger Unterkünfte sowie mit Freizeitangeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten." (Protokoll: Michael Steingruber, 7.8.2022)

Weiterlesen

Liegen reservieren: Eine Unart feiert ihr Comeback