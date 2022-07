Die Odyssee der einsamen Wölfe, Lucy in the Sky, Am Schauplatz Gericht, Gebirgswelten, Eco, Stöckl, dazu die Radiotipps

20.15 INTERVIEW

Puls 24 Sommergespräch Zuerst stellt sich FPÖ-Chef Herbert Kickl den Fragen von Thomas Mohr und Bianca Ambros. Zum Abschluss des Interviewreigens steht um 21.15 Bundeskanzler Karl Nehammer Rede und Antwort. Bis 22.10, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Die Odyssee der einsamen Wölfe Drei Wanderwölfe haben sich auf die Suche nach einer Partnerin gemacht. Dabei überwinden sie Hunderte von Kilometern. Die Dokumentation aus dem Jahr 2015 erzählt von der Rückkehr des Wolfes nach Zentraleuropa. Um 21.45 geht es in Familie Wolf weiter mit den Raubtieren, die sich in Deutschland und Frankreich niedergelassen haben. Bis 22.30, Arte

20.15 FILM

Lucy in the Sky (2019, Noah Hawley) Die Astronautin Lucy Cola (Natalie Portman) hat nach ihrem Einsatz im Weltraum große Probleme, in ihren Alltag auf der Erde zurückzukehren. Obwohl sie sich daraufhin in psychiatrische Behandlung begibt, findet sie keinen Zugang zu ihrem alten Leben. Und auch von ihrem Ehemann Drew (Dan Stevens) entfremdet sich Lucy zunehmend, da beginnt sie eine Affäre mit ihrem Kollegen Mark (Jon Hamm). Bis 22.45, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Wer andern eine Grube gräbt In dieser Ausgabe geht es in drei Fällen um Menschen, die den Eindruck haben, dass sie von Nachbarn oder Vertragspartnern hingehalten oder ausgetrickst werden. Bis 22.00, ORF 2

22.00 HAPPY BIRTHDAY

Terminator (USA/GB 1984, James Cameron) Arnold Schwarzenegger reist als Kampf maschine namens Terminator in die Vergangenheit, um die Zeugung eines Buben, der in der Zukunft die Menschheit in einem Krieg gegen die Maschinen anführen soll, zu verhindern. So etwas gibt es natürlich – noch – nur im Film. Dieser ist jedoch so unkaputtbar wie der tödliche Android T-800. Ein Meilenstein des Actionkinos, serviert zu Arnies 75. Geburtstag. Bis 23.45, ORF 1

22.15 DOKUMENTATION

Gebirgswelten (1/3): Höhenrausch und Leidenschaft in den Alpen Die Dokumentation versucht die Frage nach der Magie der Alpen zu beantworten. Zwischen Allgäu und Zugspitze, Matterhorn und den Nord- und Süd tiroler Bergen kommen Menschen zu Wort, die sich ein Leben ohne ihre Berge nicht vorstellen können. Bis 23.00, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Wälder in Flammen: Warum wir uns an Brände gewöhnen werden müssen. / Kein Geld fürs Heer? Warum das Bundesheer unterfinanziert ist. / Meine Energie: Warum jetzt viele unabhängig werden wollen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Ein Stelldichein bei Barbara Stöckl geben sich dieses Mal: Satiriker Peter Klien, Schauspielerin Maria Happel, Gastronom Didi Maier und Autorin Nermin Ismail. Bis 0.05, ORF 2