Am Donnerstag besucht der ungarische Premier Viktor Orbán Wien. Zuvor sorgte er mit rassistischen Aussagen für Kritik. Doch seine Rhetorik hat Tradition

Viktor Orbán baute Ungarn in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer illiberalen Demokratie um. Foto: EPA/Zoltan Fischer HANDOUT

Mit seiner Rede im rumänischen Kurort Bãile Tușnad erregte der ungarische Premier Viktor Orbán am vergangenen Samstag wieder einmal internationales Aufsehen und wütende Reaktionen – darunter auch vom Oberrabbiner Ungarns, Róbert Frölich. In einer langen Passage ließ sich der Rechtspopulist Orbán nämlich darüber aus, wie die außereuropäische Zuwanderung den Westen "gemischtrassig" machen würde, wogegen sich Völker wie die Ungarn wehrten. "Wir wollen nicht zu Gemischtrassigen werden", schärfte er seinen Fans ein.

Weil Orbán, der die gemeinsame EU-Politik immer wieder torpediert, auch über die Senkung des Gasverbrauchs scherzte, wo es "deutsches Know-how" gebe, fordert der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Österreich, Oskar Deutsch, dass Kanzler Nehammer sein ungarisches Pendant beim Besuch am Donnerstag in Wien direkt darauf anspricht. Nehammer hat zugesagt, dies tun zu wollen. Überraschend kamen Orbáns Aussagen dennoch nicht. Der Politiker, der seit 2010 über Ungarn herrscht, operiert seit vielen Jahren mit Verschwörungstheorien und antisemitischen Codes, wie sie sonst oft nur Rechtsextremisten verwenden. Eine Auswahl: