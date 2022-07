Starke Leistung von Pascal Cheng. Foto: ÖOC/GEPA Pictures

Badminton-Talent Pascal Cheng hat sich beim European Youth Olympic Festival (EYOF) in Banská Bystrica mit einer Bronzemedaille belohnt. Der 16-jährige Wiener musste sich am Mittwoch im Einzel erst im Halbfinale dem Dänen Salomon Thomasen beugen. Schon am zweiten Wettkampftag hatte Judoka Tanzila Muntsurova vom ASKÖ Reichraming in der Klasse bis 44 kg ebenso mit Bronze Österreichs erste Medaille geholt. Die 18-Jährige hatte 2021 die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. (APA, 27.7.2022)