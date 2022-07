"Covid lässt sich nicht wegtesten, wegimpfen und auch nicht wegisolieren", sagte die Gesundheitsbeamtin Katharina Reich. Deswegen lässt man es jetzt mit den Quarantäneregeln sein. Man habe aber nicht aufgegeben, sagen Reich und andere Gesundheitspolitiker, denn es müssen ja auch noch die Masken getragen werden. Zwar nicht mehr in allen Innenräumen und in den Bundesländern in den Öffis derzeit nicht, in Wien aber schon. Insgesamt setzt die Bundesregierung, vertreten durch Gesundheitsminister Johannes Rauch, auf "Eigenverantwortung".

Foto: Helena Lea Manhartsberger

Das heißt, die Regierung vertraut im dritten Jahr der Pandemie darauf, dass jene 20 bis 25 Prozent, die sich nicht impfen lassen, nicht testen lassen und keine Masken tragen, schon zur Besinnung kommen werden. "Eigenverantwortung" ist das neue Codewort für:

"Was soll’ ma machen, wir haben jetzt alles probiert, die Leut’ halten sich trotzdem nicht daran, die Wirtschaft verlangt, dass die Leute in die Arbeit gehen, infiziert oder nicht, das mit Impfpflicht war der Flop des Jahrhunderts, die Impfgegner knabbern an unseren Umfragewerten, jetzt haben wir schon den dritten Gesundheitsminister, irgendwie geht uns das alles schon so auf die Nerven – also Eigenverantwortung."

Gemeinsam mit der "Eigenverantwortung" kommt noch: "Wir müssen mit der Pandemie leben." Übersetzung von beidem: "Aber uns lassts jetzt einmal in Ruah." (Hans Rauscher, 28.7.2022)