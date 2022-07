Mit der Zinserhöhung behält die Fed das ungewöhnlich hohe Tempo bei der Straffung ihrer Geldpolitik. Foto: AP/Seth Wenig

Washington – Die US-Notenbank Fed treibt den Leitzins im Kampf gegen die ausufernde Inflation weiter kräftig in die Höhe. Sie hob ihn am Mittwoch um 0,75 Prozentpunkte an. Die Fed behält damit das ungewöhnlich hohe Tempo bei der Straffung ihrer Geldpolitik bei, das sie bereits im Vormonat angeschlagen hat. Nun liegt der Leitzins in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. (Reuters, 27.7.2022)