Es ist die erste EU-Reise des saudischen Kronprinzen seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi vor fast vier Jahren. Foto: AP/Christophe Ena

Paris – Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Am Donnerstagabend (20.35 Uhr) wollen sie sich zu einem Arbeitsessen im Pariser Élyséepalast zusammensetzen. Welche Themen die beiden besprechen wollen, gab der französische Präsidialpalast zunächst nicht bekannt. Nach Ankündigung des saudischen Königshofs soll es um bilaterale Beziehungen und um Themen von gemeinsamem Interesse gehen.

Empfang in Griechenland

Der Kronprinz befindet sich derzeit auf seiner ersten Reise in die Europäische Union seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi vor fast vier Jahren. Khashoggi, der eine Kolumne für die "Washington Post" schrieb, war im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando auf brutale Weise getötet worden. US-Geheimdienste sehen den Kronprinzen in der direkten Verantwortung. Dieser bestritt, die Tötung angeordnet zu haben.

Der Kronprinz war bereits am Dienstag nach Griechenland gereist und hatte dort den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis getroffen. (APA, 27.7.2022)