Unter großer Hitze leiden naturgemäß nicht nur Menschen, sondern auch ihre Haustiere. Was tun Sie, um Katze, Hund und Co den Sommer erträglicher zu machen?

Die Hundstage sind unerbittlich. Wenn eine Hitzewelle die nächste jagt, neigt man als Mensch einerseits dazu, die hohen Temperaturen zu beklagen, andererseits hat man diverse Strategien entwickelt, um an heißen Tagen für Abkühlung zu sorgen. Haustiere leiden nicht minder, haben aber größere Schwierigkeiten, sich mitzuteilen oder sich gar selbst zu helfen.

Für Hunderassen wie den Mops ist die Sommerhitze wegen ihrer zuchtbedingt kurzen Schnauze eine besondere Qual – sie brauchen Hilfe. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Chernetskaya

Große Hitze birgt Gefahren für Haustiere

Während sich Katzen meist selbstständig ein möglichst kühles Plätzchen suchen und sich nicht freiwillig in großer Hitze ohne Not bewegen, sind Hunde etwas gefährdeter. Das allzu ausgelassene Herumtoben in der prallen Sonne kann bei ihnen Herz-Kreislauf-Störungen bis hin zu Hitzekollaps oder gar lebensgefährlichen Hitzschlag hervorrufen. Auch vor Sonnenbrand auf Nase und Ohren sind sie nicht gefeit. Stundenlang aufgeheizter Asphalt auf dem Gehsteig kann empfindliche Hundepfoten schmerzhaft verbrennen, wenn man zu ungünstigen Zeiten Gassi geht. Und natürlich droht ebenso wie bei Menschen Dehydrierung, wenn Hund oder Katze bei Sommerhitze nicht genug frisches Wasser zur Verfügung haben. Man sollte zudem bedenken, dass Feuchtfutter bei hohen Temperaturen schneller verdirbt, und Futterreste rasch entfernen. Dass man Hunde bei Hitze niemals im Auto eingesperrt lassen darf, da bereits ab 20 Grad Außentemperatur Lebensgefahr besteht, sollte sich auch bereits herumgesprochen haben.

Strategien gegen Sommerhitze: Was Tieren helfen kann

In der Freizeit fällt es natürlich leichter, mit seinem Hund an Tagen jenseits der 30 Grad einen erfrischenden Ort aufzusuchen, sich womöglich an einem Hundebadeplatz gemeinsam ins kühle Nass zu stürzen. Doch auch wenn man arbeitenderweise in einer Wohnung ohne Klimaanlage festsitzt, hat man als Tierhalter für gewöhnlich schon ein paar bewährte Mittel entdeckt, um bei Katze oder Hund für größtmögliche Abkühlung zu sorgen. Ventilatoren helfen nicht nur Menschen, die Hitze besser auszuhalten. Steht eine Freifläche zur Verfügung, kann an einem schattigen Ort ein Planschbecken für den Hund aufgestellt werden, indoor kann eine im Fachhandel erhältliche Kühlmatte für Katze, Hund und Kleintiere hilfreich sein. Grundsätzlich sollte man seinen Hund bei belastend hohen Temperaturen gut beobachten und bei Alarmsignalen wie anhaltendem starkem Hecheln und Speicheln, unruhiger Atmung und plötzlicher Apathie umgehend tierärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Wie entlasten Sie Ihr Haustier?

Welche Strategien gegen Hitze haben sich für Ihre Haustiere bewährt? Wie verhelfen Sie Hund, Katze oder Kleintier zu Abkühlung und Erfrischung? Und haben Sie selbst schon einmal einen tierischen Notfall durch große Hitze miterlebt? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 29.7.2022)