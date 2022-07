Mit Kanzler Nehammer will Viktor Orbán vor allem über den Krieg in der Ukraine und Migration reden. Er wird aber auch auf seine antisemitischen Aussagen angesprochen werden

Man hätte es Pech mit dem Timing nennen können. Nur ein paar Tage nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) von Ungarn als einem wichtigen Nachbar und Partner getwittert und geschrieben hatte, dass er sich freue, Ungarns Premierminister Viktor Orbán demnächst in Wien zu begrüßen, machte die Nachricht die Runde, dass Orbán am Wochenende mit antisemitischen Chiffren und rassistischen Aussagen gespielt habe. Ungünstig, den Premier wenig später als Staatsgast in Wien zu empfangen, wo sich die ÖVP doch seit Jahren redlich um eine bessere Beziehung zu Israel bemüht und eigentlich stets proeuropäisch handeln möchte.

Der Stream zur PK sollte um 12:15 Uhr beginnen.

Man könnte aber auch sagen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die nächste rassistische und antisemitisch konnotierte Aussage Orbáns daherkommt, und es daher stets politisch brisant ist, Orbán einzuladen. In erstaunlicher Regelmäßigkeit setzte er in der Vergangenheit damit bewusst politische Botschaften, will damit Wähler im Rechts-außen-Lager abholen und diese der neuen, stramm rechten Partei Unsere Heimat abspenstig machen – passieren tut einem Politprofi wie Orbán solch eine Aussage nicht.

Nehammer und Orbán Foto: Standard/Heribert Corn

Und so sah sich ÖVP-Chef Nehammer bereits gezwungen, auf seinen Gast zu reagieren, noch bevor dieser überhaupt da war. Natürlich sei das zu verurteilen, natürlich seien Vergleiche zwischen der Shoah und der aktuellen Krise um den Erdgasverbrauch immer inakzeptabel, so Nehammer. Er werde ihn darauf ansprechen, er scheue die Konfrontation nicht.

Viele kritische Themen

Anzusprechen gibt es genug, auch abseits der rassistischen und antisemitischen Anklänge Orbáns. Da wären dessen permanente Störfeuer in EU-Fragen. Die Sanktionen der 27 EU-Staaten trug Orbán bisher zwar alle mit, allerdings mit größtmöglichem Wirbel und Aussagen, wonach ihm die Sanktionen so gar nicht schmecken. Ganz im Gegenteil, sie würden der EU mehr schaden als bringen, sagte er wiederholt – ohne dafür Belege anzuführen.

Erst kürzlich schlug der ungarische Außenminister Péter Szijjártó als Bittsteller in Moskau auf. Er wollte Gas einkaufen, um die nationalen Interessen Ungarns zu wahren. In der EU machte sich Unverständnis breit. Das war in Ansätzen zumindest auch zu hören, als Kanzler Nehammer in diplomatischer Mission mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zusammenkam. Einige russische Medien framten den Besuch damals auch als Gasbettelei, wenngleich die diplomatische Anstrengung und die Wiederaufnahme von Getreideexporten damals im Mittelpunkt standen, wie Nehammer nicht müde wird zu betonen.

Handshake des ungarischen Außenminister Péter Szijjártó mit Russlands Außenminister Lawrow in Moskau.. Foto: IMAGO/Grigory Sysoev

Freilich wären auch der schleichende Umbau zu einer illiberalen Demokratie sowie der demokratiegefährdende Umgang mit der Medienlandschaft in Ungarn anzusprechen. Neben dem Krieg in der Ukraine soll es aber vor allem um die Bekämpfung der irregulären Migration gehen. Da fährt Ungarn seit Jahren einen extrem harten Kurs, errichtet Zäune an seinen Grenzen und sorgt mit der schlechten Behandlung von Geflüchteten regelmäßig für Schlagzeilen. Das geschieht freilich alles auch, um der angeblich drohenden "Durchmischung der Rassen" in Europa entgegenzuwirken, die Orbán bekanntlich als die größte Gefahr für Europa darstellt.

Beim Empfang gab es auch einige Demonstranten. Foto: AP Photo/Theresa Wey

Um kurz nach 11 Uhr traf der Premierminister unter einigen Buhrufen und Pfiffen von Schaulustigen in Wien ein. Auch die "Omas gegen Rechts" waren wieder da und empfingen Orbán mit Plakaten. Ein Einzelner rief Orbán "Weiter so" zu. "Der Retter Europas", schrie der Mann, während einige wenige klatschten. Für 12.15 Uhr wurde eine gemeinsame Pressekonferenz mit Nehammer erwartet. (Fabian Sommavilla, 28.7.2022)