Okto TV droht das Aus – Stadt Wien will lineares Fernsehen nicht mehr fördern

Weiter keine Lösung für Okto TV: "Senden bis zur letzten Sekunde"

Das Ende von Okto TV: Falsches Signal

Der Wiener "Mitmachsender" Okto ging am 28. November 2005 estmals on air, der Community-Sender vor allem in Sachen Nachwuchsförderung stark unterwegs, unterstützt Interessierte bei der Formatentwicklung und stellt Sendeplatz und das nötige Equipment zur Verfügung. In Workshops lernen Fernsehmacher Grundlagen von Kameraführung bis Medienrecht. Finanziert wird der nichtkommerzielle Sender bisher aus Subventionen der Stadt Wien (MA 5) sowie aus Mitteln des "Fonds zur Förderung des Nichtkommerziellen Rundfunks" der Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH).

Im Schnitt gingen monatlich 68 Stunden neues Material und wöchentlich durchschnittlich 26 Erstausstrahlungen on air, heißt es im Jahrebericht für 2021, zu den bekannteren Okto-Sendungen zählen unter anderem die Filmsendung "Oktoskop", der Europa-Schwerpunkt mit "Europa-Dialog", "Climate Walk", "Perspektivenwechsel", "Na (Ja) genau" oder "Sag's Multi" (mit Lehrredaktion), zwei Staffel lang talkte auch Rudi Fußi in "Bussi Fussi" aus dem Waldviertel. 2021 wurde mit Edukundo eine mehrsprachigen ELearning-Plattform entwickelt.

Der sogenannte Weiteste Seher:innenkreis (Personen, die im letzten Monat mindestens eine Minute lang durchgehend Okto geschaut haben) lag laut Angaben von Okto zuletzt bei durchschnittlich 103.000. Die technische Reichweite liegt bei rund 1,5 Millionen Personen in Österreich. In Wien konnten 2021 76 Prozent der Personen mit Kabelempfang Okto empfangen. Österreichweit ist Okto über A1 TV und Magenta TV empfangbar. In Niederösterreich und dem Burgenland kann Okto auch im digitalen Programm von kabelplus gesehen werden. Darüber hinaus ist im Großraum Wien sowie in Teilen Niederösterreichs und des Burgenlandes Okto via SimplyTV empfangbar, Sendungen können auch in online in der Mediathek von Okto nachgesehen werden.

Rundfunkveranstalterin von Okto ist die gemeinnützige Community TV-GmbH unter dem Medieninhaber Christian Jungwirth, hinter der Community TV-GmbH steht als Eigentümer der "Verein zur Gründung und zumBetrieb Offener Fernsehkanäle Wien". (red)

