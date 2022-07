Der ORF kam in der zweiten Halbzeit auf einen Marktanteil von 21 Prozent, in der ARD lag er bei 47 Prozent

Alexandra Popp schoss Deutschland zum Sieg gegen Frankreich und damit ins Finale der Europameisterschaft. Foto: Reuters/JOHN SIBLEY

Wien/München – Die Fußballeuropameisterschaft der Frauen in England stößt nach wie vor auf großes Publikumsinteresse. Die zweite Hälfte des zweiten Halbfinalspiels zwischen Deutschland und Frankreich verfolgten am Mittwoch in ORF 1 durchschnittlich 398.000 Zuseherinnen und Zuseher, was einem Marktanteil von 21 Prozent in der allgemeinen Zielgruppe ab 12 Jahren entspricht. In den ersten 45 Minuten waren im Schnitt 258.000 dabei.

Beim ersten Halbfinalspiel am Dienstag zwischen England und Schweden waren bei der zweiten Halbzeit im Schnitt 322.000 Zuseherinnen und Zuseher in ORF 1 dabei. Der Marktanteil lag bei 16 Prozent.

Deutschland

In Deutschland sorgte der 2:1-Sieg der DFB-Auswahl erneut für Top-Reichweiten im öffentlich-rechtlichen Programm. 12,187 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sahen die Partie in der ARD, berichtet quotenmeter.de. Der Marktanteil belief sich auf 47,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Zweite Deutsche Fernsehen 3,27 Millionen Zuschauer und 50,7 Prozent. (red, 28.7.2022)