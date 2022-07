Bisher gab es in Österreich 4.724.622 positive Testergebnisse. Mit Stand Donnerstag sind österreichweit 19.068 Personen mit Corona-Infektion verstorben und 4.587.631 wieder genesen. Foto: APA / HANS PUNZ

Wien – 8.079 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Donnerstag in Österreich gemeldet worden, das waren 3.353 Fälle mehr als am Mittwoch. 17 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden gemeldet, am Mittwoch waren es 27. Derzeit befinden sich 1.662 infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, 98 davon auf Intensivstationen.

Bisher gab es in Österreich 4.724.622 positive Testergebnisse. Mit Stand Donnerstag sind österreichweit 19.068 Personen mit Corona-Infektion verstorben und 4.587.631 wieder genesen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 379

Kärnten: 587

Niederösterreich: 1.174

Oberösterreich: 1.251

Salzburg: 223

Steiermark: 965

Tirol: 399

Vorarlberg: 192

Wien: 2.909

(red, 28.7.2022)