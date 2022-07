Geschäftsführer Zekert kündigt Sozialplan und geordnete Schließung der Druckerei bis Jahresende an – Format wird auf "Krone"- und "Heute"-Dimension verkleinert

Erbitterte Konkurrenten, bald in einer Druckerei produziert: "Österreich" und "Oe24" drucken künftig bei der Mediaprint, die der "Krone" und dem "Kurier" gehört. Foto: Christian Fischer

Wien/Tulln – Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Druckerei in Tulln (Niederösterreich) erfuhren es am Donnerstag um 12 Uhr in einer Betriebsversammlung: Die Mediengruppe Österreich schließt ihre eigene Druckerei und lässt ab 2023 "Österreich" und die Gratisvariante "Oe24" bei der "Krone"/'"Kurier"-Tochter Mediaprint produzieren.

Mit dem Umstieg werden "Österreich"/"Oe24" auf das Druckformat der "Krone" verkleinert, das etwa auch "Heute" hat.

Wolfgang Zekert, Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich und der Media Druck GmbH kündigt auf STANDARD-Anfrage eine geregelte Schließung der Druckerei und einen Sozialplan für die Belegschaft der Druckerei an, bei der rund 45 Menschen arbeiten.

Einen Konkurs der Gesellschaft schließt Zekert dezidiert aus: "Hartes Zusperren auf dem Rücken der Mitarbeiter ist weder für die Mediengruppe Österreich noch für die Familie Fellner infrage gekommen." Im nächsten Monat würden Sozialplan und Schließungsregelung mit dem Betriebsrat der Gesellschaft verhandelt; bis Jahresende würden die Titel "Österreich" und "Oe24" geplantermaßen wie bisher in Tulln produziert.

Warum trennt sich die Mediengruppe Österreich von der Druckerei? Zekert: "In diesem Marktumfeld und bei diesen Preisen für Energie und Rohstoffe ist eine eigene Druckerei auf Dauer nicht durchfinanzierbar." Druckpartner Mediaprint gebe den MGÖ-Titeln "die Möglichkeit auf sämtliche Marktanforderungen zeitnah und effizient zu reagieren", erklärt Zekert.

Restrukturierung und Bankengespräche

In der Mediengruppe Österreich arbeitet gerade ein sanierungserfahrener deutscher Unternehmensberater – Andreas Pres – an einer Restrukturierung der Gruppe, die aus dutzenden Unternehmen besteht.

Die Gründer der Mediengruppe, die Familie Fellner – Herausgeber Wolfgang Fellner, sein Sohn und Neo-CEO Niki sowie das wirtschaftliche Mastermind Helmuth Fellner – verhandeln nach Informationen aus mehreren Quellen in diesen Wochen intensiv mit einer Vielzahl kreditgebender Banken über einen Schuldenschnitt und Kapitalnachschüsse der Fellners.

"Langjährige Druck-Kooperation" mit der Mediaprint

Die Mediengruppe Österreich gab am Donnerstag bekannt, sie habe eine "langjährige Druck-Kooperation" mit der Mediaprint abgeschlossen. Ab 2023 würden "Oe24" und "Österreich" in der Mediaprint-Druckerei in Wien-Inzersdorf produziert.

Die Druck-Kooperation mit der Mediaprint ermögliche der Mediengruppe Österreich "künftig deutlich mehr Flexibilität bei der Produktion und eine noch höhere Aktualität der Tageszeitung", hieß es in einer Aussendung.

Die eigene Druckerei alleine mit "Oe24" und "Österreich" zu betreiben war wegen sieben Produktionstagen und den dafür notwendigen Druckmannschaften kostspielig. Sonderkonditionen bei der Beschäftigung des Druckereipersonals waren zuletzt infrage gestellt.

Mediaprint-Geschäftsführer Christoph Niemöller erklärt zum neuen Druckvertrag mit dem Mitbewerber im Zeitungsmarkt: "Wir haben in den letzten Jahren notwendige Veränderungen durchgeführt, um uns am Markt als wettbewerbsfähiger Druckdienstleister zu platzieren."

Die Mediaprint druckt seit 2010 auch den STANDARD. (fid, 28.7.2022)