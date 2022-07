Yubrank Suazo bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Daniel Ortega. Foto: REUTERS/OSWALDO RIVAS

Managua – In Nicaragua ist Oppositionsführer Yubrank Suazo wegen seiner Beteiligung an Protesten gegen die Regierung von Staatschef Daniel Ortega zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Managua verurteilte Suazo am Mittwoch zu fünf Jahren Gefängnis wegen "Verschwörung zur Untergrabung der nationalen Einheit" und zu weiteren fünf Jahren wegen der Verbreitung von Falschnachrichten, wie die Bürgerallianz für Recht und Demokratie mitteilte.

Suazo sei verurteilt worden, "ohne irgendein Verbrechen begangen zu haben", erklärte die Organisation, der Suazo einst als Direktor vorstand. Der 31-Jährige kommt aus der im Süden Nicaraguas gelegenen Stadt Masaya, in der es 2018 große Proteste gegen die Regierung gab. Der Aufstand war Teil landesweiter Demonstrationen gegen Ortegas Regierung.

Bei der Niederschlagung der Proteste wurden 355 Menschen getötet. Suazo wurde 2018 inhaftiert, 2019 aber im Zuge eines mithilfe der katholischen Kirche ausgehandelten Abkommens freigelassen. Im Mai nahmen die Behörden ihn dann erneut fest und stellten ihn vor Gericht.

Rund 190 politische Gefangene

Vor der Präsidentenwahl im vergangenen November hatten die Behörden 45 Oppositionelle festgenommen, darunter etliche potenzielle Präsidentschaftskandidaten. Die Wahl fand ohne unabhängige internationale Beobachter statt, den meisten ausländischen Medien wurde der Zugang zum Land verwehrt. Nach Angaben von Menschenrechtlern hält Ortegas Regierung weiterhin 190 politische Gefangene fest.

Der ehemalige Guerilla-Führer Ortega beschuldigt seine Gegner, ihn mithilfe der USA vertreiben zu wollen. Die USA haben im Juni wegen der "Untergrabung der demokratischen Institutionen" neue Sanktionen gegen das Land verhängt. (APA, 28.7.2022)