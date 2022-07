Der 37-Jährige hat sich damit für die Barkeeper-WM in Kuba qualifiziert

Der sechsfache Staatsmeister Mario Hofferer in Aktion. Foto: Vitera Productions

"Make it magic" nennt sich der Drink, mit dem sich Mario Hofferer bei der 65. Staatsmeisterschaft der österreichischen Barkeeper in Wien diese Woche den Titel holte.

Der 37-jährige Kärntner musste für den Bewerb – so wie seine neun Konkurrenten – einen neuen alkoholischen Longdrink kreieren. Sein Cocktail, bestehend unter anderem aus Gin, Matcha und grünem Tee, konnte die Fachjury überzeugen. Hofferer kennt sich damit gut aus, holte er den Titel doch bereits zum sechsten Mal. Damit qualifizierte er sich für die Barkeeping-Weltmeisterschaft in Varadero in Kuba und hat dort im November die Chance, seinen dritten World-Champion-Titel (nach 2011 und 2017) zu erlangen.

Hofferer ist sowohl national als auch international als Cocktail-Caterer tätig. 2020 und 2021 hatte er in Velden mit der "Summer Residence" ein Pop-up betrieben. Weiters verkauft er Fertigcocktails via Online-Shop sowie im österreichischen Lebensmittelhandel.

Das Rezept des Siegerdrinks zum Nachmachen:

5 cl Rick Mediterranean Dry Gin

1,5 cl Matcha Monin

1 cl Madagaskar-Vanille

2 cl Freshly Squeezed Lime Juice

8 cl Green Tea Rauch

"Make it magic" Foto: Vitera Productions

Stefan Haneder Weltmeister im Showbarkeeping

Anwesend beim Bewerb war auch der frischgebackene Weltmeister im Showbarkeeping: Stefan Haneder aus Freistadt gewann Anfang Juli im tschechischen Karlsbad diesen Titel – nach drei Vizeweltmeistertiteln zuvor.

Stefan Haneder bei seinem Sieg in Tschechien.

(red, 28.7.2022)