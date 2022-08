Wer im Urlaub von A nach B fahren will, entscheidet sich oft für ein Mietauto. Was haben Sie dabei alles erlebt? Berichten Sie im Forum!

Für viele Menschen bedeutet Urlaub absolute Ruhe und Entspannung – jeden Tag etwas Neues zu unternehmen und von einem Ort zum anderen zu fahren kommt daher eher nicht infrage. Für einige ist aber genau das die Essenz einer gelungenen Reise: Erst wenn man die Umgebung der Feriendestination erkundet, bekommt man einen Einblick in das Land und die Gegend. Dafür eignet sich die Fahrt mit Öffis, oder aber man entscheidet sich für das Auto. Wer nicht mit dem eigenen angereist ist, mietet sich gern eines.

So einfach es sein könnte, so kompliziert ist es manchmal: das Ausborgen eines Mietwagens. Foto: Cunaplus_M.Faba Getty Images/iStockphoto

Was könnte einem abwechslungsreichen Urlaub also dann noch im Wege stehen? Obwohl das Ausborgen eines Mietautos im Grunde genommen eine gute und einfache Möglichkeit ist und fast überall auf der Welt angeboten wird, kann sich diese allerdings als sehr kompliziert und zudem kostspielig erweisen. Meist empfiehlt es sich, schon vor Reiseantritt einen Wagen zu reservieren oder sich zumindest weitgehend zu informieren, welche Optionen es am jeweiligen Standort gibt. Kurzfristige Buchungen können nämlich – je nach Land und Reisezeit – stark überteuert sein beziehungsweise ist das Angebot vor Ort womöglich stark beschränkt.

Gute Nerven

Doch damit ist es nicht getan – nicht selten kommt es bei der Mietwagenleihe zu Missverständnissen oder gar Ärgernissen mit dem Anbieter. Kommunikationsschwierigkeiten mit den Angestellten, unverständliche Verträge, die dubios anmuten, oder Autos, die zahlreiche Makel haben – von Dellen über Kratzer bis hin zu kaputten Lichtern oder Schlimmerem: Bis alle Ungereimtheiten geklärt sind, können manchmal Stunden vergehen, und man braucht gute Nerven. Idealerweise schließt man Versicherungen ab, um im Falle eines Unfalls oder Schäden am Auto keine bösen Überraschungen bei der Rückgabe zu erleben.

Vielfach verläuft das Ausleihen eines Mietwagens aber auch ohne gröbere Hindernisse, und so hat man dann für mehrere Tage oder Wochen ein Gefährt, mit dem man die Urlaubsdestination erkunden kann.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Mietautos auf Reisen gemacht?

Mit welchen Problemen waren Sie konfrontiert oder verlief meist alles reibungslos? Wie gehen Sie bei der Buchung vor – machen Sie das bereits vor Urlaubsantritt oder erst vor Ort? Teilen Sie Ihre Tipps für andere Reisende und Ihre Erfahrungen im Forum! (mawa, 2.8.2022)