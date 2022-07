Viel Bass, Idm (intelligent dance music), Acid und Breaks mischt die aus Athen stammende, aber in Wien lebende DJ Polyxene mit Leftfield-Techno. Dieses Wochenende ist sie für das Impulstanz Festival gebucht. Foto: Iwana Dzoic / Event: zART & Zuckerl

Manchmal ist nicht ganz klar, wohin es die Feiermeute ziehen wird. Besondere "Highlights", die sich eingeprägt haben, oder erfolgreiche Namen? Hier jene, zu denen ich schon seit einigen Jahren gehe.

Freitag, 29.7.

Funkroom ist ein Kollektiv aus Plattensammler-DJs, die sich dem Ghetto-House, Elektro und weiteren UK angehauchten Musikstilen verschrieben haben und in Wien veranstalten. Sie sind durch so circa alle Rave-Locations gewandert und setzen am Freitag das Rhiz unter Strom. Zu Gast haben sie u. a. DJ RizMo.

Das Kollektiv Frieden und Liebe wurde mit Drum ’n’ Bass und Techno zum Teil der Szene. Mit Letzterem sind sie in Linz im CulturCafé Smaragd bei freiem Eintritt zu erleben. Auch im Werk in Wien waren sie bereits bei "Zartbitter", einem Event, das den Residents Platz bietet und alle Spielarten von House, Techno, Electro und Breaks vermittelt. Diesmal auch mit einigen etablierten Namen wie Masha Dabelka, Scirox oder DJ Odd.

Bis Sonntag geht in St. Veit an der Glan in der Kulturmühle das Mühlenrauschen-Festival, welches diverse Arten von Musik, Kulinarik und Visuals vereint. Am Freitag dabei sind Drum-’n’-Bass-Produzent Kimyan Law und Drahthaus, ein experimentelles Elektronik-Quartett, welches ich musikalisch sehr schätze.

Auch das Popfest feiert bekannte Musikschaffende: Salute (für Melo-UK-Electro bekannt) oder das komplett Andere: Tina 303, die seit den 1990ern schnellen, puren Rave-Techno auflegt. Hier bei der Afterparty im TU Prechtlsaal und im Club U dazu auch noch Vogue mit House von A Party called Jack. Hart decisions …

Samstag, 30.7.

Austrian Apparel sind für analoge Elektro-Live-Sets bekannt und beliebt; sie produzieren und sind ein häufig gebuchtes heimisches Headliner-Duo. Am Samstag spielen sie bei der Impulstanz-Social-Party im Vestibül im Burgtheater zwar nicht mit Synthesizern und Drummachines live. Sie werden aber auch mit ihrem energiegeladenen DJ-Set wie üblich für eine fette Stimmung sorgen.

Ebendies wird DJ Polyxene tun, die für Ghetto-Elektro, mit gebrochenen Beats – auch von mir – gern gebucht wird. (Nadine Cobbina, 29.7.2022)