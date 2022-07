Alles für die Bank: Marie (Michelle Barthel) und Mick (Tim Oliver Schultz) in "Goldjungs", 20.15 Uhr, 3sat. Foto: WDR/Frank Dicks

18.30 MAGAZIN



JedermannJedefrau Romy Seidl und Martin Ferdiny begleiten wieder wöchentlich die Salzburger Festspiele. In der ersten Ausgabe sind Elīna Garanča und Festspielpräsidentin Kristina Hammer zu Gast, auch der traditionellen Jedermann-Premierenfeier wurde ein Besuch abgestattet. Bis 18.51, ORF 2



20.15 BANKENCRASH



Goldjungs (D 2021, Christoph Schnee) Eine Gruppe junger Devisenhändler sorgt für glänzende Bilanzen der Iwan-Herstatt-Privatbank im Köln der 1970er-Jahre. Die junge Marie fängt als Sekretärin bei der Bank an und zockt bald selbst mit ihrem Ersparten. Doch Buchhalter Lennartz warnt die Höhenflieger vor zu riskanten Spekulationen. Satirekomödie mit realem Hintergrund: Die Herstatt-Bank gab es wirklich, 1974 sorgte sie für den bis dahin größten Bankencrash Europas. Bis 21.45, 3sat



20.15 FOOD-SAFARI



Kiss The Cook – So schmeckt das Leben (Chef, USA 2014, Jon Favreau) Profi-Koch Carl Casper kündigt entnervt in einem Gourmetrestaurant, er möchte sich endlich wieder kreativ ausleben. Als er in seiner Heimatstadt Miami einen alten Lastwagen geschenkt bekommt, baut er ihn zu einem Foodtruck um. Mit seinem Sohn Percy und dem Koch Martin macht er sich nach Los Angeles auf, unterwegs gewinnt das Trio immer mehr Fans. Jon Favreau ist Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller dieser kulinarischen Tour de Force durch die USA. Bis 22.00, ZDF neo



21.10 MAGAZIN



Ostrowski macht Urlaub Schauspieler Michael Ostrowski sucht nach Entspannung und lässt sich einen Kuraufenthalt in Bad Gleichenberg verschreiben. Wassergymnastik, Kältekammer, Nordic Walking und eine Flasche Wein warten schon auf ihn. Bis 22.10, Servus TV



21.45 DOKUMENTATION



Freddie Mercury: Der letzte Akt Fünf Monate nach dem Tod Freddie Mercurys fand im Londoner Wembley-Stadion 1992 ein Konzert zu seinem Gedenken statt. Neben Konzertmitschnitten sind Interviews mit seiner Schwester Kashmira Bulsara, Roger Daltrey, Paul Young und Lisa Stansfield zu sehen. Bis 23.15, Arte



22.10 AUFTAKT



Kottan ermittelt (Ö 1976, Peter Patzak) Das Sommerloch bedeutet auch immer Wiederholungen von Kultserien: Kommissar Kottan kehrt heute in die Hartlgasse 16a zurück. Ein Ausflug ins dunkelgraue Wien der 70er-Jahre mit Peter Vogel als Kottan der ersten Stunde. Wer auf den Geschmack kommt, kann den ganzen Sommer über sehen, wie Franz Buchrieser und Lukas Resetarits die Ermittlungen weiterführten. Bis 23.40, ORF 1



22.35 DOKUMENTATION



Universum History: Ein Leben als Wunderarzt Jakob Althaus galt in Frankfurt am Main 1454 als Wunderarzt, seine Methoden machten ihn zu einem Pionier der modernen Medizin. Statt mächtige Herrscher zu porträtieren, zeigt der Film das Alltagsleben in einer mittelalterlichen Stadt. Bis 23.20, ORF 2