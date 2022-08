Fünf "On Top Living"-Pilotprojekte sind auf Fachmarktzentren vorerst geplant, konkret in Maribor, Prag, Bratislava, Belgrad und in Wien-Simmering. Welches als erstes fertig wird, hänge nun von der Länge der Genehmigungsverfahren ab. Schön wäre allerdings, wenn der Standort an der Simmeringer Haupststraße (siehe Visualisierung) das Rennen macht, betont Alexander Rössler, Head of Group Development bei der Immofinanz.

163 Wohnungen werden dort am Dach entstehen. Die Miete wird im Schnitt bei 10 Euro liegen. Zwei Drittel der Wohnungen werden wohl von einem gemeinnützigen Partner, der noch nicht feststeht, vergeben werden. Gespräche dazu laufen.