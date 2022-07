Eine unverfängliche Fragestellung: "Soll ich im Garten heuer lieber Phloxe oder einen Feigenbaum pflanzen?" Foto: Imago / Darryl Brooks / PantherMedia

Hochsommer 2022. Die Österreicherinnen und erst recht die Österreicher sitzen auf dem Balkon oder im Garten, stechen ihr Fünf-Liter-Bierfass an, wuchten die Wurst und das Kotelett auf den Kugelgrill und fangen sofort an, sich im Schatten des Schmetterlingsbaums über die unangenehmsten Themen zu unterhalten.

Vor drei oder vier Jahren war es die Erderhitzung, über die man gelegentlich geredet hat, heute redet man außerdem noch über den Krieg, über die Pandemie und über die Inflation. Die vier apokalyptischen Reiter, sozusagen. Ehe die Käsekrainer kross durchgebraten ist, herrscht große Betroppeztheit oder sogar Weltuntergangsstimmung pur.

Immer die gleichen Fragen, immer die gleiche Ratlosigkeit. Kann ich Corona ein viertes Mal kriegen? Schützt der Aluhut vor Omikron? Lassen wir Putin nur die Krim oder geben wir ihm den Donbass obendrein? Was kostet eine Leberkässemmel in einem Jahr? Drei Euro, 30 oder 300? Was hat das aufgedunsene Ziffernblatt des russischen Wladimir zu bedeuten? Hat er vorsorglich eine kleine Notration Borschtsch in die Backentaschen eingelagert? Oder laboriert er gar an einem seriösen gesundheitlichen Problem?

Alternative Fragestellungen

Fragen über Fragen, die uns in ihrer Relevanz und Penetranz nicht loslassen und nach Antworten schreien. Aber natürlich kommt bei diesen sterilen Grillgesprächen ebenso wenig heraus wie bei den endlosen Debattenrunden im Fernsehen. Erstens hat man den ganzen Schmafu eh schon zigfach durchgekaut und zweitens, was soll schon groß herauskommen, wenn kenntnisfreie Möchtegernmeteorologen, Hobbyvirologinnen, denen der Unterschied zwischen einem Bakterium und einer Hausmilbe unbekannt ist, und Lehnstuhlstrategen ohne jeden militärischen Schimmer ihre "Weisheiten" zum Besten geben.

So gesehen wäre es angezeigt, sich hin und wieder bei der Themenwahl in seiner Konversation flockigeren, unverfänglicheren und weniger deprimierenden Fragestellungen zuzuwenden, etwa "Was macht ein gutes Rezept für ein Zitronentörtchen aus?" oder "Soll ich im Garten heuer lieber Phloxe oder einen Feigenbaum pflanzen?". Harmloses Gewäsch als willkommene Abwechslung vom Endlosdefilee der Katastrophen. Die bringen sich schon wieder von selbst in Erinnerung, da müssen Sie keine Sorge haben. (Christoph Winder, 31.7.2022)