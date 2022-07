Laut der "New York Times" soll der an Omikron angepasste Impfstoff in den USA ab September verabreicht werden. Foto: REUTERS/Hannah Beier

Washington – Der auf die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoff soll in den USA ab September verabreicht werden. Das berichtete die "New York Times" in der Nacht auf Freitag. Demnach will die Regierung von US-Präsident Joe Biden Auffrischungsimpfungen der Hersteller Pfizer und Moderna anbieten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich deswegen auch gegen eine Ausweitung der Kampagne für den vierten Stich mit dem herkömmlichen Corona-Impfstoff entschieden.

Verbesserter Schutz

Die angepassten Impfstoffe würden nämlich einen besseren Schutz gegen die aktuell dominierenden Virusvarianten BA.4 und BA.5 bieten, hieß es. Bisher wird der vierte Stich in den USA nur Personen ab 50 Jahren sowie immungeschwächten Personen empfohlen.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat im Juni mit der Prüfung der Omikron-Vakzine von Pfizer und Moderna begonnen. Wie lange die Prüfungen dauern werden, ist nicht bekannt. (APA, 29.7.2022)