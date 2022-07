Jahrelang wurde das Militär in Österreich und Deutschland kaputtgespart. Wie steht es um die Verteidigungsbereitschaft der beiden Länder? Kommt mit dem Ukraine-Krieg ein Kurswechsel?

Die Streitkräfte in Deutschland und Österreich sind seit Jahren unterfinanziert. Bundesheer und Bundeswehr kämpfen mit massiven Investitionsrückstaus und strukturellen Problemen. Doch die Zeiten haben sich geändert: In Europa herrscht Krieg. Während die Landesverteidigung in beiden Ländern lange vernachlässigt wurde, stehen Deutschland und Österreich plötzlich vor der Frage: Können wir uns im Ernstfall verteidigen?

In dieser Folge von "Inside Austria" sehen wir uns an, wie es um das deutsche und das österreichische Militär steht. Wir versuchen herauszufinden, wo die Kernprobleme der Truppen liegen und was die Politik tut, um sie zu lösen. Und wir fragen, ob Geld allein ausreicht, um die Bundeswehr und das Bundesheer wieder zu schlagkräftigen Streitkräften zu machen. (red, 30.7.2022)

In dieser Folge zu Gast: Conrad Seidl (Innenpolitik-Redakteur beim STANDARD), Konstantin von Hammerstein (Redakteur für Sicherheits- und Verteidigungspolitik beim SPIEGEL), Martin Tschiderer (Innenpolitik-Redakteur beim STANDARD) und Oliver Das Gupta (Autor bei SPIEGEL und STANDARD). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Produktion: Christoph Grubits