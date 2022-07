Preisschübe in der Gastronomie und bei Haushaltsenergie trieben die Teuerung auf den höchsten Stand seit März 1975

Auswärts essen ist deutlich teurer geworden: Laut Statistik-Austria gab es im Juli bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie erneut Preisschübe.

Die Inflation in Österreich hat sich im Juli weiter erhöht und mit 9,2 Prozent laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria den höchsten Wert seit März 1975 erreicht. "Während es erneut Preisschübe bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie gibt, verharren die Preise für Lebensmittel und Treibstoffe auf hohem Niveau", erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas den Anstieg.

Verglichen mit dem Vormonat Juni, als die Inflation bei 8,7 Prozent lag, entspricht dies einem Preisanstieg um 0,8 Prozent. Bei diesem Tempo würde es in Österreich auf ein Jahr hochgerechnet eine Inflationsrate von ziemlich genau zehn Prozent geben.

Nach der EU-Berechnungsmethode waren im Juli Waren und Dienstleistungen in Österreich sogar um 9,3 Prozent teurer als im Vorjahresmonat.

Die Schnellschätzungen der Statistik Austria basieren auf dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehenden Datenbestand, der etwa 80 bis 90 Prozent der für die Inflationsberechnung nötigen Preise umfasst. Es kann daher noch zu Abweichungen kommen, im Juni war dies jedoch nicht der Fall. Die endgültigen Inflationsdaten für Juli werden am 18. August bekanntgegeben.

Rückläufige Teuerung in Deutschland

Im Gegensatz zu Österreich hat sich der Preisauftrieb in Deutschland im Juli weiter verlangsamt. Waren und Dienstleistungen kosteten laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich um 7,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das ist bereits der zweite Rückgang in Folge, nachdem die Teuerungsrate im Mai mit 7,9 Prozent noch so hoch ausgefallen wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr.

Warum steigt die Teuerung in Österreich weiter, schwächt sich in Deutschland jedoch ab? Einerseits drosselt der deutsche Tankrabatt den Auftrieb der Spritpreise, zudem sorgt auch das Neun-Euro-Ticket für einen geringeren Preisauftrieb.

Vergangene Woche erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die überbordende Inflation erstmals seit elf Jahren den Leitzins in der Eurozone, und zwar von null auf 0,5 Prozent. Die EZB strebt eine Teuerung von zwei Prozent an, ist von diesem Zielwert jedoch meilenwert entfernt. Daher wird für die nächste Zinssitzung im September ein weiterer Zinsschritt erwartet. (Alexander Hahn, 29.7.2022)