Island ist seit 2008 das friedlichste Land der Welt. Foto: imago images/alimdi/Arterra/Sven-Erik

Kriminalität und Gewalt gehören nicht zu den Themen, mit denen Reisebüros werben. Hier kommt die jährliche Studie des Institute for Economics and Peace ins Spiel: der Global Peace Index (GPI), der 163 Länder der Welt in eine Rangliste aufnimmt, indem er Daten zu Faktoren wie politische Stabilität, Beziehungen zu Nachbarländern, Anzahl der Flüchtlinge, Atomwaffen, interne und externe Konflikte, Militärausgaben und Inhaftierungsraten analysiert. Dabei geht es selbstverständlich um viel mehr als die persönliche Sicherheit von Reisenden, aber es ist ein ziemlich guter Leitfaden für die Reiseplanung.

Ganz oben auf der Liste steht Island: Seit 2008 ist das Land nun schon die Nummer eins. Neuseeland folgt auf dem zweiten Platz, Irland, Dänemark und Österreich runden die Top fünf ab. Europa bleibt damit die friedlichste Region der Welt und beherbergt sieben der zehn friedlichsten Länder. Afghanistan schneidet im fünften Jahr in Folge am schlechtesten ab, gefolgt von Jemen, Syrien, Russland und Südsudan.

Der GPI 2022 stellt schließlich fest, dass die Welt zum elften Mal in den letzten 14 Jahren weniger friedlich geworden ist. Wobei die Kluft zwischen den am wenigsten und den am friedlichsten Ländern immer größer werde. Seit 2008 haben sich die 25 am wenigsten friedlichen Länder im Durchschnitt um 16 Prozent verschlechtert, während sich die 25 friedlichsten Länder um 5,1 Prozent verbessert haben. Die größte Auswirkung auf den globalen Frieden hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine – das Land stürzte im Ranking um ganze 17 Plätze ab –, ihm wird im Bericht daher viel Platz gewidmet. So stellt man etwa fest, dass sich dieser vor allem im Bereich der Militarisierung, wo in den vergangenen Jahren durchaus Fortschritte zu bemerken waren, negativ auswirken könnte. (red, 31.7.2022)

Hier sind die zehn sichersten Länder der Welt, laut Global Peace Index 2022: