Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass das Sammeln von Daten über das individuelle Online-Verhalten von einem großen Interesse für Wirtschaft und Politik ist. Nebst dem, was gepostet, gesucht und gechattet wird, ist dabei eine weitere Kategorie von Informationen immer relevanter geworden: Gesundheitsdaten. So lassen sich mithilfe von Apps etwa der Menstruationszyklus verfolgen oder auch die Verhütungsmethoden sowie Kinderwünsche eintragen. Auf der einen Seite wird dadurch etwa erleichtert, die fruchtbaren Tage zu eruieren – auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, dass einige zutiefst intime Daten mit der jeweiligen App geteilt werden müssen.

Das Dokumentieren des Zyklus und anderer Faktoren kann Übersicht verschaffen, verlangt jedoch die Preisgabe intimster Daten. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Antonio_Diaz

Dass diese Daten zutiefst sensibel sind, konnte erst kürzlich wieder beobachtet werden. In den USA , wo das neue Urteil zu Roe v. Wade die Möglichkeit von Abtreibung stark einschränkt und kriminalisiert, könnten die in solchen Apps gespeicherten Informationen heikle rechtliche Konsequenzen mit sich bringen: So könnte ein Gericht bei dem Vorwurf eines illegalen Schwangerschaftsabbruchs anordnen, eingetragene Informationen zu Schwangerschaft und letzter Periode auszulesen – DER STANDARD hat berichtet. Im Zuge dessen ist in den Vereinigten Staaten eine Debatte über die Nutzung solcher Apps angefacht worden.

Die Debatte in den USA zeigt, wie sensibel Gesundheitsdaten und ihre potenziellen Verwendungsformen sind. Dass diese in den falschen Händen landen, ist eine Befürchtung, die aber auch hierzulande Leute von der Installation solcher Apps abhält, wie etwa dieser Kommentar erzählt:

Gleichzeitig bietet das Aufzeichnen der Periode per App aber auch einige Vorteile. So ist die Information jederzeit abrufbar und kann daher in wichtigen Momenten sehr hilfreich sein, wie auch geschildert wurde:

Ihre Erfahrung mit einer Menstruation-App?

Zeichnen Sie Daten zu Periode, Geschlechtsverkehr und anderen Faktoren per App auf? Welche und wie viele Informationen teilen Sie darin, und welche Vorteile ergeben sich für Sie daraus? Oder lehnen Sie die Nutzung solcher Aufzeichnungssysteme ab? Wie achtsam gehen Sie mit dem Schutz Ihrer Gesundheitsdaten um? Tauschen Sie sich im Forum aus! (tiru, 4.8.2022)