Von 1993 bis 1997 streiften Beavis und Butt-Head in der gleichnamigen Serie auf MTV durch ihre Kleinstadt, richteten Chaos an ihrer Schule an und kommentierten Musikvideos, immer wieder unterbrochen von ihrem unverwechselbaren Gelächter: "Heh-heh. Huh-huh."

Erfinder Mike Judge übernahm in der Originalfassung auch die Stimmen seiner Hauptcharaktere, nach vier Jahren wurde ihm das Produktionstempo mit 70 Episoden pro Jahr aber zu viel.

Paramount Plus

Der Streaminganbieter Paramount+ hat bereits im Juni den Film "Beavis and Butt-Head Do the Universe" veröffentlicht, ab 4. August sind in den USA neue Folgen zu sehen. In Österreich müssen sich Fans noch gedulden, Paramount+ startet hierzulande erst im Dezember.

Hip waren sie noch nie

In der Neuauflage sollen die beiden als Teenager, aber auch als "Middle-Ager" zu sehen sein. Statt Musikvideos werden auch Tiktok-Videos und anderer Social-Media-Content kommentiert. Funktionieren zwei Charaktere aus den 90ern auch 2022 noch? Davor habe er keine Angst, hip seien die zwei nie gewesen, meint Erfinder Judge im Interview mit der "New York Times". (awe, 29.7.2022)