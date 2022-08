Die "Steirische Eiche" ist längst Legende: Arnold Schwarzenegger feierte kürzlich seinen 75. Geburtstag. Der ehemalige Bodybuilder, geboren am 30. Juli 1947 im steirischen Ort Thal, wanderte bereits in den 1960er-Jahren in die USA aus, wo er rasch zum Sinnbild für den American Dream wurde. Im Laufe der folgenden Dekaden hat Schwarzenegger als Schauspieler, Publizist, Unternehmer sowie Gouverneur Kaliforniens von sich reden gemacht. Nicht zuletzt ist er mit seinem politischen Engagement, ob für den Klimaschutz oder mit Friedensappellen anlässlich des Ukraine-Kriegs, medial regelmäßig präsent.

Arnold Schwarzenegger wurde am vergangenen Wochenende 75 Jahre alt. Foto: APA/dpa/Britta Pedersen

Filmische Highlights aus mehreren Jahrzehnten

Schwarzeneggers Filmografie umfasst dutzende Titel, seit er im Jahr 1969 seine erste Hauptrolle als Schauspieler im Film "Hercules in New York" übernahm. Funfact: Wegen "Arnies" starken steirischen Akzents musste seine Stimme im amerikanischen Original nachsynchronisiert werden. Schwarzenegger erlangte rasch große Bekanntheit mit den Filmreihen "Conan, der Barbar" und "Terminator". Auch in Komödien wie "Twins", "Junior" und "Kindergarten Cop" liebte ihn das Publikum. "Total Recall" bildete einen weiteren seiner Ausflüge ins Science-Fiction-Genre. "Last Action Hero", "True Lies", "Eraser" und wie sie alle heißen – sämtliche Filme Schwarzeneggers, von denen nicht jeder ein Erfolg war, hier aufzuzählen, würde definitiv den Rahmen sprengen.

Schwarzenegger-Filme: Bitte um Ihre Meinung!

Welche Filme mit Arnold Schwarzenegger haben Ihnen am besten gefallen? Welchen mögen Sie gar nicht? Was halten Sie von seinen schauspielerischen Leistungen – und was von ihm als Person? Berichten Sie im Forum! (dahe, 1.8.2022)