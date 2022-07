Die Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr war über Monate Drohungen ausgesetzt. Sie wurde am Freitag tot aufgefunden, Fremdverschulden wird ausgeschlossen

Die Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr wurde über Monate aus der Coronaleugner- und Impfgegnerszene bedroht. Foto: Hermann Walkolbinger

Seewalchen am Attersee – Die oberösterreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr wurde am Freitagmorgen tot in ihrer Ordination gefunden. Die Staatsanwaltschaft Wels schließt Fremdverschulden aus, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten. Kellermayr hatte ihre Ordination nach zahlreichen Morddrohungen aus dem Coronaleugner-Milieu geschlossen.

Die Medizinerin ist mehrfach öffentlich als Expertin aufgetreten und hatte stets auf die Wirksamkeit der Impfung verwiesen. Auf ihrer Website teilte sie mit, sei sie seit mehr als sieben Monaten in unregelmäßigen Abständen Repressalien "aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene" ausgesetzt. Sie habe bereits 100.000 Euro für Schutzmaßnahmen ausgegeben und beschäftigte etwa einen Security-Mitarbeiter, um sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.

Nachdem Kellermayr ihre Praxis im Juni zunächst nur vorläufig geschlossen hat, stellte sie den Betrieb Mitte Juli dauerhaft ein. Sie könne "ihnen keine Perspektive bieten, ob oder wann es für uns möglich sein wird, unter normalen Umständen zu arbeiten." (red, 29.7.2022)