Facial Fitness soll gegen Falten wahre Wunder wirken. Studien dazu gibt es aber so gut wie keine. Wir haben es ausprobiert

Die Idee hinter der Gesichtsgymnastik klingt ja schlüssig: Mit bestimmten Übungen wird die Muskulatur des Gesichts trainiert, und dadurch werden im Alter langsam erschlaffende Gesichtszüge wieder aufgepumpt. Bloß: Gute Studien dazu gibt es keine, wie die Grazer Dermatologin Daisy Kopera betont. Was Facial Fitness bringt, warum das Einschmieren mit Sonnencreme so wichtig sein sollte wie Zähneputzen und was das alles mit Christiano Ronaldo zu tun hat, beantwortet die neue Folge von "Besser leben". (red, 11.8.2022)

