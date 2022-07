Hut ab vor Filip Misolic! Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Kitzbühel – Filip Misolic hat am Freitag sensationell das Halbfinale des Generali Open in Kitzbühel erreicht- und das bei seinem Debüt auf der ATP-Tour. Der erst 20-jährige Steirer lag gegen den serbischen Favoriten Dusan Lajovic mit 2:6,3:5 zurück, drehte das Match aber noch zum 2:6,7:6(5),6:3-Sieg. Misolic musste am Freitag noch einmal auf den Center Court – er trifft am späteren Nachmittag im zweiten Halbfinale auf den Bezwinger von Dominic Thiem, den Deutschen Yannick Hanfmann. Allerdings bereitet eine angekündigte Schlechtwetterfront Sorgen.

Misolic hatte damit 90 ATP-Punkte sowie 27.885 Euro Preisgeld sicher, im Ranking wird er sich um Position 158 wiederfinden. Bei einem weiteren Sieg am Freitag wäre er fix unter den besten 150. (APA, 29.7.2022)