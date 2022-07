Evita Peron, geliebt, verherrlicht, gehasst: "Santa Evita" erzählt auf Disney+ die Odyssee des einbalsamierten Leichnams der argentinischen Volksheldin. Natalia Oreiro spielt Argentiniens umstrittene First Lady. Foto: Disney+

STREAMINGTIPPS

DON’T CRY FOR ME

Santa Evita Die Odyssee des einbalsamierten Leichnams der argentinischen Volksheldin Maria Eva Duarte de Perón. Die Gattin des autoritären Präsidenten Juran Péron starb 1952 an Gebärmutterkrebs, der Personenkult ist bis heute enorm. Natalia Oreiro spielt die umstrittene First Lady. Disney+

DOOGIE HOWSER

Uncoupled Ein New Yorker Immobilienmakler wird nach 17 Jahren von seinem Partner verlassen und ist mit der zunächst albtraumhaften Aussicht konfrontiert, als mittelalter weißer Single in New York auf Partnersuche gehen zu müssen. Neil Patrick Harris (Doogie Howser und How I Met Your Mother) in einer Single-Comedy von Darren Star. Netflix

VERSCHWÖRUNG

Surface Sam Miller (I May Destroy You) führt Regie und ist ausführender Produzent der AppleTV+- Serie über eine Frau, die sich nach einem Gedächtnisverlust an ihre Vergangenheit zu erinnern versucht. Gugu Mbatha-Raw spielt Sophie, der im Zuge der Serie dämmert, dass die Amnesie kein Zufall ist, sondern dass hinter dem Gedächtnis nebel eine dicke, fette Verschwörung lauert. Apple TV+

TV-TIPPS

20.15 MENSCH ODER MASCHINE

Terminator 3 (Terminator 3 – Rise of the Machines, USA 2003, Jonathan Mostow) Eine un kaputtbare Terminatrix kommt mit bösen Absichten aus der Zukunft, der alte Terminator (Arnold Schwarzenegger) stellt sich dem Kampf. Fazit: ein mit Steroiden aufgepumptes, selbstironisches B-Movie. Zum 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger. Gut gealtert, sowohl der Film und Arnie sowieso, wie man sich in der nachfolgenden Doku ab 22.00 überzeugen kann. Um 22.50 gibt es zum Geburtstagsschwerpunkt True Lies, ein kolossales Ehematch zwischen Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis. Bis 1.00, ORF 1

20.15 RÜCKBLICK

Schicksalstage Österreichs – Einsturz Reichsbrücke und Laudas Unfall Der 1. August 1976 war ein wirklicher Schicksalstag in der österreichischen Geschichte. Um fünf Uhr früh stürzte ganz plötzlich die Reichsbrücke ein. Am selben Tag ging Niki Laudas Formel-1-Auto am Nürburgring in Flammen auf. Bis 21.05, ORF 3

20.15 GROSSE KOMÖDIANTIN

Evelyn Hamann – "Sie war tatsächlich fabelhaft" Ein Porträt von Loriots großartiger Spaßkumpanin, 2007 viel zu früh verstorben. Um 21.45 gibt es eine Folge von Adelheid und ihre Mörder, genialstes deutsches öffentlich-rechtliches Krimi-Kleinod. Um 22.35 runden Loriot-Klassiker den Abend ab. Stimmig! Bis 23.25, NDR

22.10 RÜCKBLICKE

Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen Entertainer Rapp lädt zur Kuriositätenschau aus dem ORF-Archiv, dieses Mal zum Thema Sommer, Sonne, Strand und Meer. Bis 23.15, ORF 2

23.25 ZU GERICHT

Zwielicht (Primal Fear, USA 1996, Gregory Hoblit) Aaron Stampler, Ministrant des bestialisch ermordeten Erzbischofs von Chicago, beteuert seine Unschuld, Richard Gere rückt zwecks Verteidigung aus. Ein spannender Gerichtssaalthriller mit einem großartig aufspielenden Edward Norton. Bis 1.25, ZDF neo

23.40 LATE NIGHT

Inas Nacht Ina Müller tanzt, singt und shakert gern mit ihren Gästen, dieses Mal mit Marius Müller-Westernhagen, Olli Schulz und Jochen Distelmeyer. Bis 0.55, ARD