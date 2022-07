Gegenwind wie hier in "Total Recall" ist Arnold Schwarzenegger gewohnt. Zum 75. Geburtstag um 23.15 Uhr auf ORF 1. Foto: ORF/Hermes

17.50 FUSSBALL

Uefa Frauen Euro England 2022 Finale England gegen Deutschland, live vor 90.000 Menschen im Londoner Wembley-Stadion. Und das mit der Primetime kriegen wir beim nächsten Mal auch noch hin.

Bis 19.50, ORF 1

19.45 MAGAZIN

JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin Romy Seidl und Martin Ferdiny moderieren und präsentieren Neuigkeiten von und hinter den Bühnen der Festspielstadt. Bis 20.15, ORF 3

20.15 DURCH DICK UND DÜNN

Thelma & Louise (USA 1991, Ridley Scott) Ridley Scott erzählt die Geschichte von Thelma (Geena Davis) und Louise (Susan Sarandon), die aus ihrem Alltag ausbrechen – wie ein Buddy-Movie mit weiblicher Besetzung. Das Ergebnis: kein feministisches Pamphlet (dazu fehlt die analytische Schärfe), kein außergewöhnliches Roadmovie (dazu fehlt der epische Atem), sondern ein sympathisches Sammelsurium an skurrilen, melancholischen Momenten einer sich bewährenden Frauenfreundschaft. Bis 22.20, Arte

21.50 SOMMERSPASS

Die Zürcher Verlobung (D 1957, Helmut Käutner) Winter im Juli? Egal: Lilo Pulver, Paul Hubschmied und Bernhard Wicki spielen einander in einem Verwechslungsbad der Gefühle und einem Rausch der Ausstattung die Bälle zu: Das muss man gesehen haben!

Bis 23.30, BR

22.15 PORTRÄT

Jodie Foster Als Kind einer sogenannten Stage-Mother – einer Mutter, die ihren Nachwuchs ins Showbusiness bringt – trat sie in Werbespots und kurze Zeit später in Serien wie Kung Fu und Bonanza auf. Schließlich wurde Martin Scorsese auf Jodie Foster aufmerksam und engagierte sie 1974 für Alice Doesn’t Live Here Anymore. Den Durchbruch schaffte sie zwei Jahre später als Prostituierte in Taxi Driver – mit 14. Der Rest ist Kinogeschichte, erzählt und zu sehen in diesem Porträt. Bis 23.15, Arte

22.30 OSTALGIE

1-2-tip für immer: Disko in der DDR Zum Ende der DDR unterhielten mehr als 7000 DJs, damals Schallplattenunterhalter genannt, ihr Publikum. Bis 23.15, MDR

23.15 SCI-FI-HIT

Total Recall (USA 1990, Paul Verhoeven) Arnold Schwarzenegger verschlägt es ins Jahr 2084. Mit schlagkräftiger Nonstop-Action kämpft er sich seinen Weg durch eine horrormäßige Fantasiewelt bis direkt zum Mars. Der Rote Planet bebt vor rebellischen Mutanten. Arnie zum 75. Geburtstag mit einem Kultklassiker der Robo-Action. Bis 1.00, ORF 1

23.20 REPORTAGE

Denn Hundeherzen schlagen treu Dackel schäfer Moritz verabscheut Wildwestfilme mit lautem Gebell, Tierfilme liebt er heiß. Ein Mann hält sieben Kampfhunde, die sich untereinander nicht vertragen. Auch unter den Vierbeinern gibt es Originale. Elizabeth T. Spira bat die dazugehörenden Zweibeiner gleich mit vor die Kamera. Das war 1991, glaube keiner, dass es das heute nicht mehr gibt. Bis 0.05, ORF 2