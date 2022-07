Nach einem Witz von Chris Rock über die Ehefrau von Will Smith kam es zur Watsche auf der Bühne. Foto: REUTERS/BRIAN SNYDER

Will Smith hat sich in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen für die Ohrfeige gegen den Komiker Chris Rock bei den Oscars im vergangenen März entschuldigt. In den vergangenen Monaten habe Smith viel nachgedacht und an sich selbst gearbeitet, ist im Video zu lesen, bevor der 53-Jährige selbst in die Kamera spricht.

Smith habe laut eigenen Aussagen Rock kontaktiert. Dieser habe ihm aber signalisiert, dass er noch nicht bereit sei, mit ihm über den Vorfall zu sprechen. Falls dies der Fall sei, würde sich Rock melden. Smith sagt daher im Video: "Chris, ich entschuldige mich bei dir. Mein Verhalten war inakzeptabel. Ich bin bereit, wann auch immer du reden willst."

Smith hat sich bei seiner Dankesrede im Anschluss etwas später in der Abendveranstaltung nicht entschuldigt, da er zu diesem Zeitpunkt benebelt gewesen sei, wie er sagt. Smith entschuldigt sich zudem bei Rocks Mutter und Familie. (luza, 29.7.2022)