Nach entfesseltem Start zollt der 20-Jährige dem am Vormittag gespielten Viertelfinale Tribut, im dritten Satz erzwingt er nach 1:4 das Tiebreak

Filip Misolic spielte zu Beginn des Halbfinal-Matches gegen Yannick Hanfmann groß auf. Foto: AP Photo/Matthias Schrader

Kitzbühel – Das hochdramatische Halbfinale beim Generali Open zwischen dem Österreicher Filip Misolic und Yannick Hanfmann (GER) beim Stand von 6:2, 2:6, 6:6 und 1:0 im Tiebreak abgebrochen werden. Eine lange angekündigte Regen-Front ist in Kitzbühel eingetroffen, wann und ob das Match am Freitag noch fertiggespielt werden kann ist ungewiss.

Misolic hatte im ersten Satz entfesselt aufgespielt, nach Hanfmanns Break zum 2:3 im zweiten Satz aber den Faden verloren. Der 20-jährige Steirer wirkte müde, nachdem er erst am Vormittag in einer Dreisatzpartie gegen Dusan Lajovic ins Halbfinale eingezogen war. Das Viertelfinale musste am Vortag regenbedingt verschoben werden.

Bei 1:4 im dritten Satz schien das Match gegen den nun stärker spielenden Deutschen verloren, doch dem erfrischten Misolic gelangen wider Erwarten zwei Rebreaks. Hanfmann machte wieder Fehler, der Favorit holte sich aber bei 5:5 ein weiteres Break. Mit dem Rücken zur Wand gelang Misolic das dritte Rebreak. Im Tiebreak machte der Österreicher den ersten Punkt, ehe das Match wegen Starkregens unterbrochen wurde. (APA, red, 29.7.2022)