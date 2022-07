Türme aus Geld: Die Hyperinflation hatte Deutschland in den 1920ern im Griff. Foto: Imago / Ann Ronan

Im Laufe der Zeit dämmerten Anna Eisenmenger die dramatischen Verluste, die die steigende Inflation und Währungsreformen ihrer Familie bescherten. "Alle, die nicht schlau genug waren, die verbotenen, stabilen Fremdwährungen oder Gold zu horten, haben ausnahmslos Verluste erlitten", resümierte sie 1924. Und ärgerte sich, denn sie hätte es in der Hand gehabt, zumindest einen Teil des Familienvermögens zu retten.

Eisenmenger war eine typische Hausfrau des gehobenen Mittelstandes. Bis zum Ersten Weltkrieg lebte sie mit ihrer Familie beschaulich und finanziell abgesichert in einer stillen Seitengasse eines bürgerlichen Wiener Bezirks. Dass diese Frau besonders bei US-Ökonomen zu einer Berühmtheit wurde, ist darauf zurückzuführen, dass sie Tagebuch führte und ihre Aufzeichnungen in den USA 1932 als Buch herausgegeben wurden. Zwischen 1914 und 1924 notierte sie penibel die Kosten für das tägliche Leben.

Jedem seine Ration

Während des Krieges wurden Rationierungskarten ausgegeben, die es erlaubten, zu einem fixen niedrigen Preis eine bestimmte Menge an Lebensmitteln zu erwerben. "Da muss man ja hungern!", klagte die Witwe. Schleichhändler boten ihre Dienste an und verlangten ein Vielfaches von dem, was der offizielle Preis war. Das war zwar verboten, aber viele Menschen kauften dort ein, wo es Angebot gab. Auch wenn sie ihre Ersparnisse dafür angreifen mussten.

Am Anfang bemühte sich Eisenmenger, nach Vorschrift zu handeln. Sie hamsterte nicht, und sie machte keine Einkaufstouren ins Umland. Besonders was Finanzgeschäfte betraf, hielt sie sich an die Vorgaben. Viele Bürger befolgten diese Vorschriften jedoch nicht. Es war deshalb "eine Flucht aus der inländischen Währung" zu beobachten, schreiben die Zeitungen.

Auch Eisenmenger hätte die Möglichkeit zur Kapitalflucht gehabt. Am 26. Oktober 1918 beschreibt sie, wie sie eine größere Summe Kronen behob und der Bankbeamte ihr leise riet, das abgehobene Geld doch in Schweizer Franken umzuwechseln. "Aber das ist doch verboten!", notierte sie am Abend empört im Tagebuch. Bald danach kam es zu einer Kronen-Umtauschaktion. Da sie den früheren Tipp ihres Bankbeamten, ausländische Währung zu kaufen, abgeschlagen und so herbe Verluste erlitten hatte, nahm sie nun seinen nächsten Rat an und kaufte mit der eingetauschten Summe Aktien österreichischer börsennotierter Unternehmen. Als der Börsenmarkt 1924 in sich zusammenfiel, verlor Eisenmenger letztlich das Familienvermögen.

Tauschhandel statt Geld

Auch im Haushalt lief nichts glatt. Das Wirtschaften wurde immer schwieriger. Immer mehr Händler nahmen keine Geldscheine, sondern bevorzugten den Tauschhandel. Anna Eisenmenger zahlte mit den Zigarren, die der verstorbene Gatte hinterlassen hatte, aber die hielten nicht lange vor. Schlussendlich machte sie Einkaufstouren bei Bauern im Wiener Umland. Ihre Käufe musste sie verschämt über Feldwege und Äcker zum Zug schleppen, denn die Polizei kontrolliert solche Ausflüge und bestrafte hamsternde Hausfrauen. (Johanna Ruzicka, 30.7.2022)