Unterstützer Santawys hatten seit Monaten seine Freilassung gefordert. Foto: Reuters / Yves Herman

Kairo – Ahmed Samir Santawy, Student der in Wien ansässigen Central European University, soll mittels eines Präsidentendekrets aus der Haft entlassen werden. Das berichtete die Nachrichtenwebsite "Madr Masa" am Montagabend. Santawy war am 4. Juli in Kairo zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das dortige Notstandsgericht für Staatssicherheit hatte den aus Ägypten stammenden Santawy laut Amnesty der "Verbreitung von Falschnachrichten in sozialen Medien" für schuldig befunden.

Der 31-Jährige war im Februar 2021 bei einem Heimatbesuch festgenommen worden. Santaway forschte zu Frauen- und Abtreibungsrechten. Der Staatsanwalt der Staatssicherheit hatte von ihm Informationen über seine Forschungsergebnisse bezüglich Islam und Abtreibung verlangt. Die Vorwürfe der Behörden lauteten auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Gruppe, Verbreitung falscher Nachrichten und Nutzung eines Social-Media-Kontos zur Verbreitung falscher Nachrichten.

Im Juni 2021 verurteilte das Notstandsgericht Santawy zu vier Jahren Gefängnis – das Urteil wurde Anfang des Jahres aufgehoben, Santawy blieb in Haft. Zweimal verschoben die ägyptischen Behörden die Wiederaufnahme des Verfahrens. (APA, red, 30.7.2022)