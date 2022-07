Ein südafrikanischer Polizist während eines Einsatzes in Krugersdorp. Foto: AFP / Marco Longari

Johannesburg – Wegen mutmaßlicher Massenvergewaltigung und Raub hat die Polizei in Südafrika nach eigenen Angaben zwei Verdächtige erschossen und 65 weitere festgenommen. Die groß angelegte Polizeiaktion in Krugersdorp nahe Johannesburg folgte auf den Raubüberfall auf eine Filmcrew, bei der mindestens acht Frauen vergewaltigt worden sein sollen, wie die Polizei in der Provinz Gauteng am Freitag mitteilte.

Den Angaben zufolge hatten vermummte Unbekannte am Donnerstag die 22-köpfige Filmcrew überfallen, während diese das Set für einen Musikvideo-Dreh aufbaute. Die Angreifer hätten allen befohlen, sich auf den Boden zu legen, und dann mindestens acht der anwesenden Frauen vergewaltigt. Die Opfer waren Models und Tänzerinnen zwischen 18 und 35 Jahren. Anschließend hätten sie die Wertsachen des Filmteams gestohlen und seien vom Tatort geflohen. (APA, 30.7.2022)