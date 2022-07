99,99 Prozent der knapp fünf Millionen Patientinnen und Patienten mit Fieber seit Ende April hätten sich wieder erholt, so eine staatliche Nachrichtenagentur

Eine Lehrerin misst die Körpertemperatur eines Schulkindes vor der Kim Song Ju Volksschule in Pjöngjang.

Foto: AP Photo/Cha Song Ho

Pjöngjang – Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldet zum ersten Mal seit Ausbruch des Coronavirus-Ausbruchs keine neuen Menschen mit Fiebersymptomen. Laut KCNA haben sich 99,99 Prozent der 4,77 Millionen Fieberpatienten seit Ende April vollständig erholt. Der jüngste Bericht Nordkoreas über die Todesopfer unter den Fieberpatienten belief sich am 5. Juli auf 74.

Ein Professor an der medizinischen Fakultät der Hanyang-Universität in Seoul, sagt, eine so niedrige Zahl von Todesopfern sei fast "unmöglich". Er meint, dass es bis zu 50.000 Todesfälle gegeben haben könnte. Trotz der Behauptung, dass es keine neuen Fälle gibt, wird Nordkorea wahrscheinlich die strengen sozialen Kontrollen beibehalten, die es zum Teil unter dem Vorwand der Pandemie eingeführt hat. (APA, 30.7.2022)