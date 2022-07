Derzeit sind zahlreiche Autoreisende auf den Weg in den Süden – und verstopfen so die Autobahnen

Derzeit herrscht großer Stau. Foto: APA/dpa/Georg Wendt

In Süddeutschland haben die Ferien begonnen – und für einen massiven Anstieg der Zahl an Urlaubern gesorgt, die von Bayern Richtung Süden fahren. Hauptbelastet war Samstagfrüh nach Angaben des ÖAMTC die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg. Dort gab es auf über 100 Kilometern Stau. Am Vormittag habe es etwa einen Stau gegeben, der bis stundenlange Verzögerungen bei der mit sich zog. Zeitweise mussten die Fahrerinnen und Fahrer im Schritttempo fahren.

Autokolonnen gab es nach Angaben des Verkehrsclubs auch in Kärnten auf der A10 vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach und der A11 vor den Karawankentunnel, in Oberösterreich auf der A8 vor dem Baustellenbereich bei Ort im Innkreis und nach einem Unfall vor Wels, Stau gab es auch in Niederösterreich auf der Fahrt Richtung Osten vor Baustellen auf der A1 vor dem Knoten Steinhäusl und der A4 zwischen Göttlesbrunn und Bruck an der Leitha.

Halber Tag mehr

Insgesamt wird Reisenden geraten, bis zu einen halben Tag zusätzliche Fahrzeit einzuplanen. Eine Zunahme des Verkehrs gibt es auch auf der Transitroute Richtung Norden, da viele Personen aus dem Urlaub zurückkehren. Nach Angaben des ÖAMTC handelt es sich derzeit um das Wochenende mit dem meisten Stau bisher. (red, 30.7.2022)