Die drei Protagonisten aus "GTA 5". Foto: Rockstar Games

Seit Jahren wünschen sich die Fans der Serie endlich handfeste Neuigkeiten zu "Grand Theft Auto 6", doch die Entwickler schweigen entschlossen. Stattdessen wurde Anfang des Jahres ein weiteres Remake von "GTA 5" veröffentlicht. Vor allem der Multiplayermodus scheint noch immer lukrativ zu sein.

Mit einem neuen Bericht sorgte nun der "Bloomberg"-Reporter Jason Schreier für ein Festmahl für Informationshungrige Fans. Laut diesem soll der neueste Teil in einer fiktiven Version der US-Stadt Miami spielen, die im Rockstar-Universum Vice City heißt. Außerdem wird laut ihm die erste weibliche Protagonistin spielbar sein, da die Story vom Verbrecherduo Bonnie und Clyde inspiriert sei, berichtet "IGN".

Alles nur Gerüchte

Die Spielwelt wird demnach schon bei Launch um einiges Größer sein als die vorheriger Serienteile. Vor allem sei es möglich, viel mehr Innenräume zu erforschen als bisher. Aber damit nicht genug: Nach Launch ist offenbar geplant, die Welt schrittweise zu vergrößern und den Umfang mit neuen Missionen auszuweiten. Das legt auch der Codename "Project Americas" nahe, der sogar ein Spielterritorium abseits der USA suggeriert. Es könnte Spieler demnach auch nach Südamerika verschlagen.

Einen genauen Veröffentlichungszeitraum für "Grand Theft Auto 6" gibt es bisher nicht. Laut den Berichterstattern sei ein Release in den kommenden zwei Jahren jedoch unwahrscheinlich, da es Veränderungen im Team gab, die Probleme bei der Produktion verursacht hätten. Bis Rockstar Games sich offiziell äußert – oder sogar einen Trailer veröffentlicht – kann man also nur Vermutungen anstellen und hoffen, dass es bald so weit ist. (red, 30.7.2022)