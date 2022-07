Ehmann hat das Amt 2016 übernommen. Beim nächsten Parteitag will er nicht mehr antreten

Michael Ehmann (SPÖ) anlässlich der konstituierenden Sitzung des Grazer Gemeinderats 2021. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Der Grazer SPÖ-Chef Michael Ehmann wird im Herbst sein Amt als Parteivorsitzender zurücklegen. Ehmann bestätigte am Sonntag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung": "Ich habe das von Beginn an so kommuniziert, dass ich nach den Verhandlungen der Koalition den geordneten Rückzug vorbereite", sagte Ehmann.

Im Herbst werde er erst den Vorsitz geschäftsführend übergeben, dann am Parteitag nicht mehr antreten und die Vorbereitungen treffen, die Klubführung zu übergeben. Ehmann hatte das Amt des Parteivorsitzenden 2016 als Nachfolger von Martina Schröck übernommen. (APA, 31.7.2022)