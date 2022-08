Das neue Spiel ehemaliger Cyberpunk- und Witcher-Entwickler spielt im feudalen Japan. Foto: Dark Passenger

Ehemalige Entwickler von CD Projekt arbeiten an einem neuen Online-Actiongame mit "prozeduralen Lösungen". Das Setting wird sich im feudalen Japan bewegen. Allzu viel ist über das neue Spiel noch nicht bekannt. Jakub Ben und Marcin Michalski bestätigen aber gegenüber Eurogamer, dass sie mit ihrem neu gegründeten Studio namens "Dark Passenger" an einem neuen Multiplayer-Spiel in der Egoperspektive in der Unreal Engine 5 arbeiten. Ein Name oder ein Releasedatum sind nicht bekannt, das Spiel soll aber auf Steam, dem Epic Games Store, PS5, and Xbox Series X erscheinen und soll sowohl Player versus Player als auch Player versus Environment ermöglichen.

Das Game selbst dürfte sich wohl um Untote Samurai und Shogun drehen, zumindest deutet das der Text auf der Site der Entwickler an. Der Plot: Namenlose Eroberer sind gekommen um die Shogun zu unterwerfen. Als Spieler dürfte man im Auftrag der Geheimen Häuser der Assassinen arbeiten und die Rolle der Shinobi oder Kunoichi-Krieger übernehmen. Darüber hinaus dürften Stealth-Elemente eine große Rolle im Gameplay einnehmen.

Locomotion

Die Entwickler aus Warschau kündigen darüber hinaus ein "Locomotion" genanntes System an, das es Spielenden ermöglichen soll beispielsweise auf von anderen Spielern abgeschossenen Pfeilen zu laufen oder mit Speeren im Stabhochsprung Hindernisse zu überwinden.

Jede Runde des Spiels soll sich neu und überraschend anfühlen, wofür die Entwickler auf "prozedurale Lösungen" zurückgreifen. Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Spielwelt mit jeder Partie neu vom Zufallsgenerator erschaffen wird. Fix soll nur der eigene Dojo des Spielers sein, wo man trainieren und Freunde einladen kann.

Die Entwickler geben an, selbst an The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 gearbeitet zu haben. Aktuell sucht das Duo Verstärkung in Form von Programmierern und Designern. (red, 31.7.2022)