Rachel (Diane Kruger) will ihren besorgten Kollegen Thomas (Martin Freeman) loswerden: "Die Agentin", 22.15 Uhr, ZDF.

Foto: ZDF und Wolfgang Ennenbach

19.40 REPORTAGE

Wen dürfen wir essen? Das Thema Massentierhaltung polarisiert, die Dokumentation will verschiedene Perspektiven betrachten und besucht einen Schweinemäster, eine Milchbäuerin und einen Tierschützer. Den Rest der Woche sind um die selbe Sendezeit vier weitere Folgen zu sehen. Bis 20.15, Arte

20.15 ANARCHIE

Einer flog über das Kuckucksnest (One Flew over the Cuckoo’s Nest, USA 1975, Miloš Forman) McMurphy gibt sich als wahnsinnig aus, um statt in ein Gefängnis in eine Nervenheilanstalt eingeliefert zu werden. Der Plan geht auf, doch die bösartige Krankenschwester Ratched macht ihm das Leben schwer. Da hilft nur noch ein Fluchtplan. Kultfilm mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, ausgezeichnet mit fünf Oscars. Bis 22.25, Arte

20.15 KABARETT

Themenmontag: Michael Niavarani – So fing alles anDen ganzen Abend über sind Programme des Kabarettisten zu sehen, den Anfang macht ein Rückblick zu den ersten Auftritten Michael Niavaranis mit teilweise erstmals gesendetem Material. Bis 21.25, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Thema Letzte Sendung vor der Sommerpause: Das verflixte zehnte Jahr – was hält die Liebe am Leben? / Kärntner Gegendtal – der große Zusammenhalt nach der Unwetterkatastrophe. / Der Landarzt – kein Traumberuf? / Sexmarkt für Frauen – vom Porno bis zum Spielzeug. Bis 22.00, ORF 2

22.00 PRETTY IN PINK

Der rosarote Panter(The Pink Panther, USA 1963, Blake Edwards) Jacques Clouseau will den gefürchteten Juwelendieb namens "Das Phantom" endlich schnappen. Auftakt der Slapstick-Reihe, danach folgt mit Ein Schuss im Dunkeln der zweite Teil. Bis 23.50, NDR

22.15 UNDERCOVER

Die Agentin (The Operative, D/F/IL 2019, Yuval Adler) Rachel soll in Teheran das iranische Atomprogramm ausspionieren. Die Mossad-Beamtin verliebt sich jedoch in einen iranischen Geschäftsmann und taucht unter. Um sie zu finden, muss ihr Ausbildner versteckten Hinweisen nachgehen. Diane Kruger und Martin Freeman in einem realistischen Thriller nach dem Roman von Yiftach Atir, der selbst beim Mossad war. Bis 0.00, ZDF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Für die Salzburger Festspiele haben zehn Autorinnen Arthur Schnitzlers gesellschaftskritisches Stück Reigen zeitgenössisch überschrieben. Außerdem wird Hermann Nitschs 6-Tage-Spiel in einer Neufassung realisiert, und Hollywood-Komponist Danny Elfman legt ein Rock-Album vor. Bis 23.20, ORF 2

0.15 DOKUMENTATION

Tackling Life Die Berlin Bruisers sind Deutschlands erste schwule Rugby-Mannschaft, der Film begleitet das Team beim Training, bei Anti-Mobbing-Seminaren an Schulen und dem Ringen um Anerkennung in der Liga. Bis 1.50, ZDF